Ucrania golpea a la "flota fantasma" rusa en el Mar Negro: dos petroleros son atacados por los Sea Baby

Ucrania estaría detrás de los ataques contra petroleros registrados en la madrugada del sábado en frente a la costa turca del mar Negro. El Ministerio de Comunicaciones e Infraestructuras del país confirmó a través de X hasta dos impactos en una de las embarcaciones, el Virat, de 250 metros de eslora, y que navegaba bajo bandera de Gambia. "No hay fuego a bordo y los tripulantes están bien. Los equipos de rescate se mantienen a cierta distancia del buque por motivos de seguridad. El buque se mantiene en condición estable", indicaron a través de un comunicado.

El segundo de los petroleros afectados se trata del Kairos, con 274 metros de eslora. Como recoge EFE, fue atacado el viernes mientras navegaba a 28 millas de la costa turca. La Dirección Marítima de Turquía aseguró que un "factor externo" había declarado un incendio en la embarcación, provocando que sus 25 tripulantes fueran evacuados durante la madrugada por servicios de rescate. El fuego se extinguió unas horas después, y no hubo que lamentar heridos.

Un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró a Reuters que tanto el Kairos como el Virat no transportaban carga en esos momentos, y se dirigían hacia Novorossisyk, una importante terminal petrolera rusa. Los ataques habrían sido perpetrados con los drones navales de fabricación nacional Sea Baby y según ha explicado la fuente ucraniana la operación forma parte de los intentos de la inteligencia del país de tomar "medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar una guerra contra Ucrania".

Barcos sancionados

Pese a las sanciones, es sabido que Rusia sigue comerciando petróleo con la conocida como "flota fantasma". Una red de petroleros -a menudo en malas condiciones- que navegan por todo el mundo con bandera de terceros países para no ser detectados y evadir las sanciones, permitiéndole así seguir obteniendo importantes ingresos a costa del combustible. La Unión Europea tiene en el punto de mira a estas embarcaciones, muchas de las cuales han sido incluidas en listados sujetos a sanciones contra Rusia.

De hecho, como apunta Reuters, tanto el Kairos como el Virat se encuentran en una de estas listas. A principios de año, Alemania confiscó el Eventin, un petrolero con bandera panameña que fue hallado a la deriva frente a sus costas en el mar Báltico. Según reportaron medios alemanes, Berlín emitió una orden de confiscación que a través de la cual las cerca de 100.000 toneladas métricas de petróleo -las cuales alcanzaban un valor de 40 millones de euros- pasarían a ser de propiedad alemana. De igual manera, el Eventin había sido incluido en unos de los paquetes de sanciones que la UE aprobó contra Rusia en febrero de 2022.