Ucrania lanza una operación para expulsar a los rusos de la estratégica ciudad de Pokrovsk

Ucrania ha lanzado una operación de las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) para tomar por asalto las partes de Pokrovsk que se hallan bajo control ruso en ese bastión asediado en la región oriental de Donetsk, según anunciaron fuentes de las Fuerzas de Defensa a la cadena pública Suspilne.

Según esas fuentes, los vehículos de asalto aéreo de la GUR penetraron hace unos días en las zonas de Pokrovsk que con anterioridad los generales rusos habían declarado "capturadas".

Varios helicópteros están participando en la operación para liberar estas áreas, que están consideras como estratégicamente importantes para la defensa ucraniana.

Según Suspilne, el propio jefe de la GUR, Kirilo Budánov, está sobre el terreno supervisando la operación.

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció el pasado 26 de octubre que unos 200 soldados rusos habían logrado infiltrarse en Pokrovsk y que habían comenzado los combates dentro de la ciudad.

El 29 de noviembre, el Ejército ucraniano informó de que las unidades rusas estaban intentando avanzar hacia el noroeste y norte de la ciudad.

Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que la situación en Pokrovsk es difícil ya que los rusos han concentrado allí "todas sus fuerzas", según dijo, y han acumulado a unos 170.000 efectivos en las inmediaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas prácticamente han conseguido ya rodear a varios batallones ucranianos en la ciudad, en la que sus soldados estarían avanzando hacia la estación de trenes.

Kiev niega que sus soldados hayan quedado cercados, mientras que según la plataforma ucraniana de monitoreo del frente DeepState en estos momentos queda un espacio de unos diez kilómetros de ancho por el que los defensores pueden introducir sus tropas y suministros en la localidad asediada.

Pokrovsk tenía 60.000 habitantes antes de la guerra y es uno de los bastiones importantes que Ucrania controlaba hasta hace poco por completo en la región oriental de Donetsk.

La versión de Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró por su parte este sábado haber eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro del bastión de Pokrovsk, el principal escenario de combates entre las tropas de Moscú y Kiev en la región de Donetsk.

"Se impidió el aterrizaje de un helicóptero de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas aproximadamente a 1 kilómetro al noroeste de la localidad de Krasnoarmeysk (Pokrovsk para Ucrania), en la república popular de Donetsk", señala el comunicado castrense.

Según la nota, durante la operación fueron eliminados once militares enemigos. Además, el departamento castrense informó de que continúa aniquilando a las fuerzas ucranianas cercadas cerca de la estación de trenes de la localidad.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa aseguró repeler otro intento de unidades ucranianas de romper el cerco en la zona de Kúpinsk (Járkov).

Durante la semana, los militares rusos informaron de varias operaciones para impedir a los soldados enemigos a desbloquear sus posiciones en Pokrovsk y Kúpiansk.