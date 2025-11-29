Ucrania se queda con Pokrovsk, de momento

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado de que, tras una operación exitosa en dirección de la ciudad oriental de Dobropilia, la urbe de Pokrovsk, escenario de duros enfrentamientos con tropas invasoras rusas durante semanas, resiste bajo el control de Kiev. Según la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó a Oleg Apostol, comandante de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, operativos del país invadido completaron una operación en dirección Dobropilia para contribuir a mejorar la situación en Pokrovsk.

"El problema comenzó en Pokrovsk y estaba empeorando. El enemigo también planeaba llegar a Barvínkove desde la dirección de Dobropilia y aislar completamente toda la región de Donetsk. Ahora sus ambiciones se han moderado un poco", dijo Apostol. "Pokrovsk está resistiendo", abundó el responsable de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Tenemos nuestras unidades en Pokrovsk, algunas zonas ya están bajo nuestro control. Creo que el enemigo no informará de que lo ha tomado definitivamente, y no será pronto", abundó. Rusia trata de tomar Pokrovsk infiltrando a través de las líneas ucranianas a pequeños grupos de infantería. Las tropas rusas intentan además rodear desde fuera a las tropas ucranianas que defienden Pokrovsk y la vecina Mirnogrado.

Por qué es tan important Pokrovsk

Hace cerca de dos años que esta ciudad, conocida también como "la puerta de entrada a Donetsk", se encuentra sitiada. Como recoge Reuters, se trata de un punto con gran importancia estratégica, al haberse convertido un centro de transporte de carretera y ferrocarril en la región oriental ucraniana, y albergar la única mina de carbón coquizable del país, cuya actividad en la actualidad ha sido suspendida. Antes de comenzar la guerra, contaba con una población de 60.000 personas, sin embargo, la mayoría ha huido.

Recientemente, Putin se ha dirigido a las autoridades ucranianas para que ordenen la rendición de los defensores de Pokrovsk y Kúpiansk con el fin de "minimizar" el número de bajas. Además, en una clara estratagema de relaciones públicas, pidió a Kiev que permita la entrada en ambas urbes de la prensa internacional para que ésta informe al mundo sobre el estado real de los soldados rodeados. Aludió a lo ocurrido en mayo de 2022 en el puerto de Mariúpol (Donetsk), cuando miles de defensores ucranianos, muchos de ellos heridos y tullidos, se entregaron tras resistir durante semanas en los túneles y las galerías de la acería Azovstal.

Negociaciones de paz

Mientras tanto, el presidente Volodímir Zelenski informó este sábado de que el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, lidera la delegación ucraniana que se dirige actualmente a EE.UU. para abordar cómo llegar a la paz con Rusia. "El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, ya está de camino a Estados Unidos", indicó en su cuenta de Telegram el jefe de Estado ucraniano.

"La tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos", abundó Zelenski. El presidente ucraniano deseó que los resultados de Umérov y su equipo puedan finalizar el trabajo iniciado en los anteriores encuentros con representantes estadounidenses en la ciudad suiza de Ginebra.

En Ginebra, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo mes de febrero. La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump. Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado entre emisarios en Ginebra.

Con información de Efe