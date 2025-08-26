Ucrania recupera varias aldeas en Donetsk y toma la iniciativa militar

El intenso combate continúa en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas ucranianas han lanzado recientemente un contraataque sorpresa para mejorar sus posiciones cerca de la frontera administrativa con la región de Dnipro y cerca de Pokrovsk, un objetivo clave de la ofensiva rusa en curso. Las ‹buenas noticias› de la región fueron anunciadas por el presidente Volodímir Zelenski el domingo y confirmadas posteriormente por el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, quien visitó el frente en la zona. La ofensiva busca frenar los avances rusos en el este del país.

Según Sirski, tres aldeas, Zeleni Gai, Mijailivka y Volodimirivka, fueron recuperadas por las tropas ucranianas. Algunos de los avances también se produjeron en la zona donde Rusia amenazó brevemente con realizar un gran avance hacia la ciudad de Dobropilla y donde el ejército defensor recuperó seis aldeas a principios de este mes. Las fuerzas rusas habían avanzado unos 15 km antes de ser repelidas por los contraataques.

El Tercer Cuerpo de Asalto de Ucrania también informó de la liberación de Novomijailivka, otra aldea en el distrito de Limán de la región, afirmando haber infligido pérdidas significativas al enemigo. Las bajas rusas se cuentan por centenares en esta zona del frente.

Blogueros militares ucranianos señalan que los avances ocurrieron algo antes y se informaron una vez que las tropas contraatacantes aseguraron un firme control de las áreas capturadas. Actualmente, las fuerzas ucranianas también están atacando en la zona al este de Mirnograd, una ciudad cerca de Pokrovsk, con avances no confirmados oficialmente cerca de Mirne. Los informes destacan la consolidación del terreno antes de hacer públicos los logros.

‹Al suroeste de Pokrovsk, los rusos también redujeron su actividad y todo queda reducido a asaltos de infantería en pequeños grupos›, escribe un bloguero conocido como ‹Officer›. La presión rusa en esta zona se ha debilitado.

Al mismo tiempo, las fuerzas rusas continúan con grandes ataques en la zona al norte de la ciudad, donde las posiciones cambian frecuentemente de bando. Rusia también persiste en su intento de avanzar más profundamente en la región de Dnipro, probablemente por razones políticas, ya que Moscú busca convencer a EE. UU. y otros socios de Ucrania de que seguirá ganando terreno en el país si no se cumplen sus ultimátums. La batalla en Kupiansk también se ha intensificado.

Según oficiales ucranianos, Rusia depende del uso masivo de infantería, que los comandantes rusos consideran ‹prescindible›. Frente a ‹un muro de drones› del ejército ucraniano, que emplea miles de drones kamikaze y de asalto para eliminar a los soldados atacantes, la infantería rusa usó motocicletas y patinetes eléctricos para cruzar más rápido las zonas más peligrosas, aunque la mayoría muere en el intento. El uso de medios improvisados refleja la desesperación de las tropas rusas.

La superioridad numérica, impulsada por el reclutamiento en prisiones y bonos de alistamiento generosos en regiones empobrecidas, permite al ejército ruso seguir logrando avances limitados en algunas áreas. Las tácticas de desgaste siguen siendo la principal apuesta del Kremlin.

Oficialmente, Rusia no ha abandonado su exigencia de controlar toda la región de Donetsk. Según múltiples informes no oficiales, ofrece ‹intercambiar› parte del territorio ucraniano capturado en Dnipro, Sumi y Járkiv por más terreno en Donetsk y Lugansk. Moscú busca consolidar posiciones en el Donbás mediante concesiones tácticas.

Los contraataques ucranianos lanzados en Donetsk buscan socavar los planes de Rusia, demostrando que Moscú carece de una base sólida incluso en las partes de Donetsk que ha capturado. Atacando los puntos más débiles de las posiciones rusas, las tropas ucranianas buscan perturbar el esfuerzo enemigo por ganar más terreno. El objetivo es demostrar que las líneas rusas no son estables.

El ejército defensor también continúa alejando a los rusos de la región nororiental de Sumi, donde las tropas invasoras capturaron unos 200 kilómetros cuadrados de territorio a lo largo de la frontera en primavera. ‹El enemigo no logra ningún objetivo serio y sufre enormes pérdidas: unas mil bajas diarias entre muertos y heridos›, escribe Yuri Fedorenko, jefe del regimiento de drones ‹Achilles›. El desgaste humano de Rusia alcanza cifras alarmantes.

Mientras continúan los combates, Kiev se centra en asegurar apoyo a largo plazo de sus socios clave, especialmente de países europeos. El lunes, Zelenski recibió al primer ministro de Noruega y al vicecanciller de Alemania en Kiev, mientras que el enviado de Donald Trump, Keith Kellogg, continuó su visita a la capital ucraniana, dedicada a forjar mecanismos de seguridad contra Rusia. La diplomacia acompaña a la estrategia militar.

Zelenski también reaccionó a las afirmaciones del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, de que Rusia ha hecho ‹concesiones› a Ucrania: ‹No creo que Rusia diciendo que está dispuesta a no continuar ocupando Ucrania sean concesiones. No creo que sea una concesión que nos ofrezcan retirarse de territorios que Rusia no controla.› El presidente ucraniano rechazó rotundamente la narrativa de concesiones rusas.