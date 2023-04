Ucrania ultima su contraofensiva pese a las dudas de EE UU

Los ucranianos encuentran preocupante la falta de fe en el éxito de su esperada contraofensiva, revelada en documentos filtrados por EE UU, ya que corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Sin embargo, los preparativos para la contraofensiva están en curso y la resiliencia para luchar está ahí, solo reforzados por las recientes manifestaciones de la crueldad rusa.

"La OTAN, la alianza que se creó en respuesta a la amenaza rusa nos da un intento en la lucha contra esta amenaza". Oleksandr Solonko, soldado ucraniano y analista político, resumió el sentimiento entre muchos ucranianos. Ven discrepancia entre las promesas de no dejar que Ucrania pierda y la falta percibida de urgencia para enviar más armas modernas que tanto se necesitan a Ucrania, así como las advertencias de que incluso el nivel de apoyo existente puede disminuir si Ucrania no logra un progreso significativo en la liberación de su territorio ocupado por Rusia.

“Marruecos obtiene su solicitud para comprar misiles de largo alcance aprobada por EE. UU. La misma solicitud de Ucrania ha sido rechazada durante casi un año mientras combate en la guerra más grande de Europa desde 1945. ¿No parece extraño?”, escribe Mykola Bielieskov, analista militar.

Ucrania ha estado pidiendo misiles de largo alcance y aviones de combate modernos durante meses, pero los funcionarios estadounidenses solo respondieron que esto no era lo que Ucrania necesitaba.

Los analistas y funcionarios ucranianos son muy conscientes de que el apoyo de EE. UU., así como de otros socios, principalmente en Europa, ha sido clave para la resistencia del país contra un oponente mucho más grande. Sin embargo, creen que hay una falta de claridad sobre cuáles son realmente los objetivos de los aliados en Ucrania.

“Vamos a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario” es un concepto erróneo. El enfoque correcto es “hacer lo que sea necesario para que Ucrania gane y la guerra termine pronto”. El primero invita a una guerra más larga, el segundo a una más corta”, escribió Tymofiy Milovanov, ex ministro de Economía.

La falta de urgencia, ejemplificada por la supuesta falta de voluntad de Francia para apoyar el esquema de la UE para adquirir proyectiles de artillería muy necesarios para Ucrania a menos que todo el dinero vaya a los productores europeos, también es desconcertante para el país que lucha por su supervivencia.

“Los ucranianos han estado pagando los retrasos con sus vidas”, escribe Bielieskov.

“Parece que los extranjeros no se dan cuenta de que Rusia trae destrucción total. Las vidas de miles de personas, la fauna y ciudades enteras están siendo destruidas por los rusos en todas las áreas que capturan”, dice Mariana, residente de Lviv.

Las revelaciones sobre las dudas de los funcionarios estadounidenses con respecto a las posibilidades de éxito de la contraofensiva de Ucrania han “entristecido” a algunos de los altos funcionarios de Ucrania que hablaron de forma anónima con "Político".

Según el periódico, Kyiv afirma que EE. UU. una vez más subestima las capacidades del ejército ucraniano. “Hay gente que sigue dudando de las posibilidades militares de Ucrania en una contraofensiva, pero ya les demostramos que estaban equivocados”, dijo uno de ellos refiriéndose al éxito de las contraofensivas de Ucrania el otoño pasado.

Las predicciones pesimistas de la inteligencia estadounidense no serían un problema per se si no impactaran en el apoyo que este país y sus aliados están brindando a Ucrania.

Estados Unidos ya predijo en 2022 que Ucrania caería rápidamente ante la ofensiva rusa, lo que probablemente impidió que se enviara más ayuda militar justo cuando más importaba, antes del lanzamiento de la invasión. Si EE. UU. piensa que es probable que Ucrania no logre mucho progreso una vez más, es posible que no esté dispuesto a enviar más de su equipo allí, algunos temen en Ucrania.

Aun así, las comunicaciones oficiales pintan un panorama diferente, ya que tanto los funcionarios ucranianos como los estadounidenses expresan la certeza de que Ucrania puede lograr avances en el campo de batalla este año. El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, y el asesor de la oficina presidencial, Myjaylo Podoliak, restaron importancia y dudaron de la veracidad de los documentos filtrados, que, según dicen, estaban llenos de información falsa y desactualizada.

Muchas de las reservas, expresadas en ellos, son en realidad bien conocidas y se están arreglando en consecuencia, ya que Ucrania está preparando grandes reservas para su contraofensiva. Recientemente, 30.000 personas solicitaron unirse a nueve nuevas brigadas, cada una con unos 3-4 mil soldados, mientras que las oficinas de reclutamiento de todo el país están trabajando para reclutar a más personas.

Aunque las estimaciones del jefe de Wagner, Yevgeni Prigozhin, de 200.000 a 400.000 soldados ucranianos que se preparan para una contraofensiva probablemente no sean creíbles, varias otras brigadas ucranianas se han estado entrenando para la contraofensiva durante meses. No participan en las complicadas batallas en Donbas, lo que sugiere que el país todavía tiene reservas que considera suficientes para un gran avance.

Reznikov sugirió anteriormente que la contraofensiva, que se cree que apunta a atravesar el corredor terrestre entre Crimea y Rusia en el sur, comenzaría en abril o mayo. Sin embargo, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, indicó esta semana que la ofensiva podría comenzar en el verano, ya que Ucrania busca preparar aún mejor a sus tropas. Shmyhal dijo que estaba seguro de que Ucrania encontraría suficientes municiones para su defensa aérea, resolviendo así uno de los problemas mencionados en los documentos filtrados.

Los extensos preparativos defensivos por parte de Rusia requieren, de hecho, preparativos serios por Ucrania, necesarios tanto para lograr avances como para salvar las vidas de la mayor cantidad posible de sus soldados. Idealmente, esperaría recibir armas potencialmente decisivas como los ATACMS, así como más tanques, vehículos militares blindados y proyectiles de artillería.

Sin embargo, sintiendo que podría tener solo una oportunidad de liberar la mayor parte posible de su territorio y su población, Ucrania se esfuerza por maximizar su potencial militar sin esperar demasiado para evitar el riesgo de que tales fuerzas lleguen al poder en sus socios que lo presionarían para abogar por negociaciones y aceptar la pérdida de su territorio por la agresión rusa.

“Todos queremos la paz, pero una paz justa y duradera”, subrayó el viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba.

A pesar de todo, todo sigue siendo muy simple para los propios ucranianos. "Hablar sobre qué sucederá si nuestra contraofensiva falla no cambia nada. El caso es que los rusos nos niegan el derecho a la vida. Eso es lo que en todos estos vídeos (de decapitaciones y ejecuciones de soldados ucranianos) se trata. Debemos luchar pase lo que pase. No hay otra opción. Estamos todos en ese vídeo”, subraya Solonko.