Ucrania y Zelenski enfrentan un futuro turbulento ante la reunión de Putin y Trump en Alaska

Ucrania y su líder, Volodímir Zelenski, enfrentan un futuro incierto mientras Vladímir Putin sale de su aislamiento diplomático y viaja a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Alaska este viernes. Cualquiera que sea el resultado de la cumbre en Alaska, es poco probable que traiga alivio a los ucranianos, que siguen sufriendo la presión rusa en el frente y advierten que Moscú no dejará a Ucrania en paz a menos que se le obligue mediante la presión conjunta de Ucrania y sus aliados internacionales.

Vladímir Putin probablemente llevará consigo a varios oligarcas rusos al estado estadounidense, según explicó el analista del centro de estudios "Prisma ucraniano" Oleksandr Kraiev a LA RAZÓN, señalando que intentarán convencer a Trump, quien a menudo ve los asuntos políticos desde una perspectiva empresarial, de que la cooperación económica con Rusia es más importante que una "paz justa" en Ucrania.

Kraiev considera que Trump probablemente no encontrará atractivas sus ofertas, como la explotación conjunta de recursos naturales en el Ártico, tras haber obtenido acceso a estos mediante un reciente acuerdo con Canadá. Sin embargo, no todos los ucranianos son optimistas.

Presión externa e interna

El analista político Vitali Portnikov advierte que Trump, quien ya tiene una visión bastante positiva de Putin, podría ceder ante sus ofertas comerciales y las manipulaciones de Putin y sus socios. Podría aceptar que es Ucrania quien debe hacer concesiones a Rusia para poner fin a la guerra, lo que implicaría cesar parcialmente o por completo el apoyo ya bastante limitado a la nación invadida.

Si esto ocurre, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski enfrentará una situación complicada, con presión interna y externa. Aunque Ucrania ya resistió sin apoyo militar regular de EE UU en dos ocasiones durante la invasión, a mediano plazo sigue dependiendo de sus defensas aéreas y municiones para ellos. Si Trump es persuadido por Putin para dejar a Ucrania sin este apoyo, el país podría enfrentar un alto riesgo de mayor destrucción, hasta ahora limitada gracias a las defensas aéreas.

Aunque Europa ha prometido apoyar a Ucrania y está aumentando su propia producción militar, es poco probable que esto permita a Ucrania resistir la creciente presión rusa sin un suministro constante de armas desde EE UU. Se ha creado un nuevo mecanismo para que Europa compre armas de EE UU para Ucrania, con 1.500 millones de euros ya comprometidos por cinco países. Sin embargo, estos suministros no están garantizados, ya que dependen de la situación política en los países europeos y en EEUU.

La doble presión de EE UU y Rusia, especialmente si la situación en el campo de batalla empeora, podría eventualmente obligar al presidente Zelenski a considerar la posibilidad de ceder algún territorio a Rusia. Aunque cada vez más ucranianos están abiertos a esta dolorosa opción, a cambio de garantías de seguridad muy fuertes, seguiría siendo una decisión muy impopular para muchos. Un gran número de ucranianos la condenarían, incluidos muchos en el ejército, advierte Portnikov. Zelenski, quien señaló que no puede ceder territorio de modo legal sin cambiar la Constitución, enfrentaría una crisis para obtener los votos necesarios para lograrlo.

Este escenario sería ideal para Putin, quien busca desestabilizar la situación en Ucrania, hasta ahora notablemente estable, por cualquier medio. Putin intentará convencer a Trump de que Ucrania es el obstáculo para la paz, según dijo Oleksandr Merezhko, jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento ucraniano, a La Razón.

Según Merezhko, también sería una victoria para Putin si Trump decide que no puede hacer más por lograr la paz y deja a Ucrania sin mucho apoyo, al tiempo que debilita gradualmente las sanciones contra Rusia en lugar de endurecerlas. Esto esencialmente daría a Rusia "luz verde" para continuar su invasión de Ucrania mientras Putin lo desee y crea que tiene suficientes recursos.

"Putin cree que está ganando"

Sin un apoyo comprometido de EE UU y sanciones estrictas contra Rusia y los compradores de su petróleo, fundamentales para la visión de Ucrania de su resistencia, el país probablemente seguirá enfrentando una situación difícil en el campo de batalla, donde Rusia no se preocupa por los miles de soldados muertos, intercambiando sus vidas por metros de territorio ucraniano mientras los rusos estén dispuestos a morir allí.

"Putin cree que está ganando y no detendrá los ataques a menos que enfrente sanciones más duras y otras medidas de EE.UU. y sus socios", afirmó Oleksi Melnik, del Centro Razumkov en Kiev. "Usará la reunión en Alaska para evitar o retrasar dichas sanciones".

El respaldo europeo

Kiev ha hecho todo lo posible para ganar el apoyo de los socios europeos y convencer conjuntamente a Trump de que no puede tomar una decisión que presione a Ucrania para ceder explícitamente territorios, como el 29% de Donetsk que Rusia ni siquiera controla tras 3,5 años de invasión.

Los ucranianos esperan que este apoyo, junto con el alto grado de respaldo a Ucrania en la sociedad estadounidense, evite pasos drásticos y desfavorables de Trump. Algunas declaraciones del propio Trump también reducen las expectativas del encuentro, disminuyendo aparentemente los riesgos para Zelenski. Sin embargo, Ucrania observa la reunión en Alaska con gran preocupación, temiendo que el deseo de mostrar al menos algunos resultados en su esfuerzo de paz pueda llevar al impredecible presidente estadounidense a los brazos de Putin.

Mientra tanto, la situación en el frente sigue siendo difícil para el ejército ucraniano. Las tropas rusas siguen avanzando cerca de Pokrovsk, en la región de Donetsk. Sin embargo, el reciente avance limitado hacia Dobropillia, otra ciudad de la región oriental, parece haber sido contenido por la brigada "Azov" y otras unidades ucranianas que fueron trasladadas urgentemente a la zona.