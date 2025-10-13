Última hora del acuerdo de paz en Gaza, en directo: liberación de rehenes entre Israel y Palestina

Israel contiene el aliento ante la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás hace más de dos años. Por su parte, los palestinos también esperaban que queden en libertad cientos de prisioneros encarcelados por Israel.

En la mañana de este lunes, el grupo terrorista ha hecho públicos los nombres de los rehenes que serán puestos en libertad.

El intercambio es clave para el alto el fuego en la devastada Gaza tras dos años de guerra. Si bien persisten importantes interrogantes sobre el futuro de Hamás y Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros marcará un paso clave para poner fin a la guerra más mortífera de la historia entre Israel y el grupo terrorista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegará a la región junto con otros líderes para firmar el acuerdo propuesto por Estados Unidos y los planes para la posguerra.