Última hora del Nobel de la Paz, en directo: candidatos como Trump, favoritos y reacciones
338 candidatos registrados al Premio Nobel de la Paz. Entre los favoritos se encuentran el Presidente de EE.UU, Donald Trump.
El Premio Nobel de la Paz se anuncia este viernes, 10 de octubre, desde Oslo, en una edición marcada por la controversia y la expectación. Entre los nombres que suenan con más fuerza figuran el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que acaba de cerrar un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, y la activista Greta Thunberg, icono mundial del movimiento climático.
El comité noruego afronta así una decisión que vuelve a poner sobre la mesa qué significa hoy trabajar por la paz.
El Premio Nobel de la Paz se concede desde 1901, cumpliendo la voluntad del inventor sueco Alfred Nobel, quien destinó su fortuna a reconocer los mayores aportes a la humanidad. Entre sus cinco categorías, la de la Paz fue la más simbólica: debía premiar a quienes promovieran “la fraternidad entre las naciones y la reducción de los ejércitos permanentes”. Desde entonces, el galardón se ha convertido en un espejo del espíritu de cada época, distinguiendo a líderes, movimientos y organizaciones que han marcado el rumbo moral del mundo.
¿Quiénes son los favoritos?
El proceso de selección de los Premios Nobel es absolutamente secreto, pero según las casas de apuestas, los favoritos son los siguientes:
- Donald Trump
- Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán
- Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexéi Navalni
- UNRWA
- Médicos Sin Fronteras
- Volidímir Zelenski, presidente de Ucrania
- William Lai, el presidente de Taiwán
- Greta Thunberg, recién deportada después de ser interceptada la Flotilla hacia Gaza
- La Corte Penal Internacional
- Papa León XIV
