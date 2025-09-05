La unidad militar más antigua de Estados Unidos podría tener nueva artillería de última generación

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos, una de las fuerzas de élite más exigentes del planeta, está evaluando un sistema de mortero con sello español. Se trata del Alakran, conocido internacionalmente como Scorpion Light, una solución de artillería móvil desarrollada a mediados de la década pasada por la empresa española NTGS. Su principal ventaja reside en la agilidad, una cualidad fundamental en los campos de batalla modernos que permite ejecutar operaciones de ataque y retirada con una rapidez extraordinaria. Este desarrollo subraya la capacidad de la industria de defensa nacional, que también es responsable del mantenimiento de uno de los carros de combate más potentes del mundo, como es el Leopard.

De hecho, el sistema está concebido para lo que en la jerga militar se conoce como tácticas de «disparar y moverse», permitiendo a la unidad cambiar de posición en cuestión de minutos para evitar el fuego de contrabatería enemigo. La alta automatización del Alakran es clave para esta eficiencia, ya que requiere tan solo dos efectivos para su manejo completo, y su sistema de control de fuego digital permite preprogramar hasta mil objetivos distintos. En una demostración de su capacidad, puede disparar ocho proyectiles y estar listo para desplazarse en menos de dos minutos.

Además, su diseño incorpora una notable versatilidad. El Alakran puede emplear tanto morteros de 81 milímetros, con un alcance de 6,5 kilómetros, como los más potentes de 120 milímetros, capaces de alcanzar objetivos a 8,2 kilómetros, tal y como recogen desde Armyrecognition. Una de sus innovaciones más destacadas es una placa base especial que le permite operar desde superficies duras, como el hormigón de una carretera, sin necesidad de preparar previamente el terreno.

Una tecnología probada en combate y adaptable

Por otro lado, no se trata de una tecnología experimental, sino de un sistema cuya eficacia ha sido ya probada y adoptada por las fuerzas armadas de varios países, entre ellos Arabia Saudí, Francia y la propia España. Incluso ha demostrado su valía en Ucrania, integrado en distintos modelos de vehículos tácticos, un aval importante para los Marines estadounidenses. La adopción de sistemas ágiles como el Alakran es un claro ejemplo de cómo la artillería del Ejército español ha implementado una nueva doctrina para afrontar los conflictos modernos.

En el caso de las pruebas norteamericanas, el sistema Alakran se ha montado sobre el vehículo ligero Polaris MRZR Alpha 6x6. Esta configuración no solo permite transportar hasta 72 proyectiles de mortero de 81 milímetros, sino que además garantiza una alta movilidad estratégica, ya que el conjunto puede ser transportado por aire en aeronaves como el C-130, el helicóptero CH-47 Chinook o el convertiplano V-22 Osprey.