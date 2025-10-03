Uno de los dos fallecidos en el ataque a la sinagoga de Mánchester murió por disparos de la policía

Una de las dos víctimas mortales del ataque terrorista ocurrido este jueves en una sinagoga ortodoxa de Mánchester falleció por un disparo efectuado por la policía, según ha confirmado la propia institución en un comunicado oficial. El operativo se llevó a cabo para reducir al presunto atacante, Jihad al-Shamie, quien no portaba armas de fuego en el momento del incidente.

La Policía ha aclarado que todos los disparos realizados durante la intervención provinieron de los agentes, y no del agresor. Además, han informado que uno de los tres heridos que permanece hospitalizado también fue alcanzado por un disparo, lo que añade complejidad al caso y pone el foco sobre los protocolos de actuación en situaciones de emergencia.

El comunicado, difundido a través de las redes sociales, subraya que la investigación sigue en curso y que se revisarán todos los detalles del operativo. El incidente ha generado preocupación en la comunidad local y ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza en contextos de alta tensión.