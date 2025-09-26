Se untó con gel y se deslizó entre los barrotes de la ventana: la fuga que cuestiona la seguridad de un hospital para presos

La fuga de un recluso de 32 años de la Unidad Hospitalaria Interregional de Seguridad (UHSI) de Nancy ha puesto en entredicho el sistema de vigilancia de unas instalaciones consideradas hasta ahora de máxima seguridad. El hombre, conocido por intentos previos de fuga, consiguió escapar el 11 de junio tras cubrirse el cuerpo con gel y deslizarse por un hueco de los barrotes sin que saltasen las alarmas.

Según relató el sindicato penitenciario local, el fugitivo aprovechó un defecto estructural ya reportado en las celdas. Una cámara grabó su salida de la habitación sobre las 5:40 de la madrugada, pero el sistema de alarma, obsoleto y con continuas averías, no se activó. Tras saltar por la ventana del primer piso, desapareció sin dejar rastro.

La institución, inaugurada en 2004, fue concebida como hospital-prisión de “ultraseguridad” para internos con necesidad de atención médica, pero el episodio reveló fallas conocidas de antiguo por el personal. “Las deficiencias estaban advertidas desde hace años, pero no se reforzó el sistema”, denunció el sindicato Force Ouvrière, que cuestionó cómo un recluso de 60 kilos pudo supuestamente desmontar una ventana y doblar barrotes sin ayuda.

Un historial de fugas conocido

Las autoridades confirmaron que el preso estaba condenado por robo con agravantes y acumulaba antecedentes por daños a la propiedad, consumo de drogas y violencia. Además, cargaba con un historial de intentos de fuga en otros centros penitenciarios, algo que, según los sindicatos, nunca fue transmitido a la dirección de la UHSI. Se sospecha incluso que fingió problemas médicos para lograr su traslado a la unidad hospitalaria.

Durante el mes y medio que permaneció prófugo, el hombre fue denunciado por nuevas amenazas contra su pareja, antes y después de evadirse. Finalmente, fue detenido el 6 de agosto en una operación policial en Woippy, cerca de Metz.

Tras el suceso, las autoridades penitenciarias confirmaron la revisión y refuerzo de todos los barrotes de las celdas de la UHSI. El recluso, cuya excarcelación estaba prevista para 2028, afronta ahora hasta cinco años adicionales de condena por la fuga, en un caso que ha reabierto el debate sobre el deterioro de las instalaciones y los sistemas de seguridad del centro hospitalario de Nancy.