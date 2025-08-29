JD Vance, dispuesto a asumir la presidencia de EE UU si a Trump le pasara algo

El vicepresidente de los EE. UU., JD Vance, ha manifestado su disposición para asumir la presidencia si surgiera alguna circunstancia extraordinaria que impidiera al presidente Donald Trump continuar en el cargo.

Vance, quien asumió su rol el 20 de enero de 2025, destacó su preparación ante posibles fatalidades durante una entrevista con el medio USA Today, reconociendo la imprevisibilidad de los acontecimientos políticos.

"Sí, siempre pueden pasar cosas", dijo Vance cuando se le preguntó si estaba preparado para intervenir si algo le sucediera al presidente Trump, quien ha sobrevivido a dos intentos de asesinato. "Sí, ocurren tragedias terribles”, comentó. “Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor capacitación laboral que la que he recibido en los últimos 200 días”.

Su posición es única, siendo el tercer vicepresidente más joven en la historia de Estados Unidos, el primer representante millennial y el primer veterano del Cuerpo de Marines en ocupar este cargo.

Preocupación por la salud del presidente

A pesar de las especulaciones sobre la salud presidencial, Vance transmitió un mensaje de "absoluta confianza". Enfatizó que Trump, a sus 79 años, mantiene una energía extraordinaria y está completamente capacitado para cumplir su mandato. "Es increíble su capacidad de trabajo", destacó, señalando que el presidente suele ser el último en descansar y el primero en iniciar las comunicaciones matutinas.

Recientemente, la Casa Blanca reveló que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición que afecta la circulación sanguínea. No obstante, los especialistas médicos descartaron complicaciones mayores tras realizar pruebas exhaustivas, confirmando que no existían riesgos de coágulos o problemas cardíacos significativos.

La participación activa de Vance ha sido evidente desde sus inicios en el cargo. Entre sus principales acciones se encuentran la ceremonia de juramento del secretario de Estado Marco Rubio, su voto decisivo en la confirmación del Secretario de Defensa, y su participación en gestiones internacionales de alto impacto, como su visita a Groenlandia.