Varios campus universitarios históricamente negros de EE UU cierran por amenazas terroristas

En una jornada de alta tensión, varios campus de las Historically Black Colleges and Universities (HBCU) en Estados Unidos recibieron advertencias de amenaza terrorista que provocaron cierres parciales y medidas de contención. Alabama State University, Virginia State University, Southern University and A&M College y Hampton University activaron protocolos de emergencia para proteger a su comunidad estudiantil.

Las instituciones educativas implementaron medidas preventivas tras recibir alertas de posibles riesgos, suspendiendo las clases y coordinando con las autoridades de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes, profesores y personal administrativo.

Virginia State University ordenó a su comunidad universitaria permanecer en el interior del campus, cancelando todas las clases y facilitando el teletrabajo para el personal. Southern University and A&M College extendió su cierre a toda la zona de Baton Rouge, incluyendo centros de investigación y bibliotecas.

Hampton University canceló actividades lectivas y extraacadémicas durante dos días, generando cierto desconcierto entre los estudiantes. Donovan Washington, estudiante de segundo curso, describió ante el medio WTKR su reacción inmediata como de sobresalto, mientras Amirah Woodruff manifestó escepticismo sobre la situación.

Las autoridades mantienen cautela sobre la naturaleza específica de las amenazas, trabajando en coordinación con agencias de seguridad para evaluar los riesgos. Alabama State University remarcó que la seguridad de su comunidad universitaria es su prioridad absoluta.

El contexto de estas alertas se vincula potencialmente con el incidente en Utah Valley University, donde el activista conservador Charlie Kirk fue víctima de un tiroteo. El FBI continúa investigando y ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a una persona de interés.

Las universidades HBCU afectadas mantienen comunicación constante y prometen informar sobre cualquier desarrollo en la investigación.