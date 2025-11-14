Acceso

Accidente

Varios muertos después de que un autobús arrollara a un grupo de peatones en Estocolmo

Aún se desconoce el número exacto de víctimas y heridos, y qué podría haber causado el accidente

A police vehicle at the scene after a shooting incident, at Vaksala Square, in central Uppsala, Sweden, Tuesday, April 29, 2025. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)
Imagen de archivo de un coche de policía sueco ASSOCIATED PRESSAgencia AP
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha confirmado un número todavía no concretado de muertos y heridos arrollados por un autobús que se ha estrellado este viernes contra una parada en el centro de la capital del país, Estocolmo. El primer ministro no ha querido especular sobre los motivos del siniestro y en su lugar ha pedido a la población, a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, que deje trabajar a "la Policía, los servicios de ambulancia y rescate" porque "tienen ahora una labor muy difícil e importante que realizar".

El incidente ha ocurrido en torno a las 15.23, hora en España peninsular y Baleares, en una parada del barrio de Östermalm, según un comunicado publicado por la Policía de Estocolmo en su página web. En la nota, la Policía se limita a explicar que "el incidente está siendo investigado como un homicidio con agravante" pero tampoco ha dado información sobre las causas.

