Viajó a Marruecos para reencontrarse con su madre… y murió tras una cena: “Lo siento, te quiero”

La vida de Lily King, una joven británica de 18 años, se truncó de manera inesperada durante un viaje a Marruecos, víctima de una reacción alérgica que ha dejado en shock a su familia.

Su muerte, catalogada como una tragedia “evitable”, ha expuesto el peligro que enfrentan quienes conviven con alergias alimentarias severas y la importancia de la prevención durante los viajes.

Los padres de Lily, Aicha y Michael King, han decidido compartir su experiencia con el objetivo de concientizar sobre los riesgos que enfrentan las familias que viajan con niños con estas condiciones. La joven, quien celebraba el fin de su primer año en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, perdió la vida tras consumir un plato contaminado en un restaurante de Rabat.

Un trágico desenlace

Lily padecía alergias múltiples, que incluían lácteos, frutos secos, pescado, sésamo y mariscos. A pesar de que su madre advirtió en tres ocasiones al personal del restaurante sobre sus condiciones alimentarias, no se tomaron las precauciones necesarias.

Tras ingerir el alimento, Lily comenzó a experimentar síntomas de reacción alérgica. Su madre, Aicha, actuó rápidamente, administrándole un antihistamínico y su EpiPen, una inyección de adrenalina para contener la reacción. Sin embargo, la asistencia médica tardó en llegar, y el restaurante incluso exigió el pago de la cuenta antes de permitirles salir.

En el trayecto al hospital, Lily pronunció sus desgarradoras últimas palabras: "Mamá, lo siento. Te quiero. Te quiero, mamá. Pero adiós." Los exámenes médicos confirmaron que la joven falleció por un paro cardiorrespiratorio derivado de la anafilaxia.