Cleckheaton, en West Yorkshire, Inglaterra, fue testigo de un suceso tan impactante como milagroso. La fachada de una antigua iglesia del siglo XIX colapsó repentinamente sobre una calle transitada, sin que nadie resultara herido. El derrumbe ocurrió en pleno Bradford Road, donde una mujer logró esquivar los escombros por apenas unos segundos, en lo que muchos ya califican como una salvación inexplicable.

El edificio afectado es la United Reform Church, construida en la década de 1850 y actualmente conocida como The Monal, un espacio emblemático para celebraciones. A pesar de que enormes bloques de piedra se precipitaron sobre la acera, no se registraron víctimas. Las imágenes captadas por testigos muestran el momento exacto en que la transeúnte se aparta justo antes del colapso, mientras los escombros cubren el pavimento.

Policía y bomberos acordonaron la zona de inmediato, garantizando la seguridad ciudadana. La iglesia, catalogada como edificio protegido desde 1982, conserva su valor patrimonial a pesar del incidente. Los responsables de The Monal emitieron un comunicado en el que destacaron que lo más importante es que nadie resultó herido, y aseguraron que están evaluando la situación para garantizar la seguridad del recinto antes de reabrir sus puertas.

Este episodio recuerda otros casos donde el azar evitó tragedias, como el ocurrido en Rusia en 2021, cuando dos mujeres esquivaron por centímetros el desprendimiento de losas de un balcón. En Cleckheaton, los servicios de emergencia trabajan ahora para determinar la estabilidad estructural del edificio y esclarecer las causas del colapso.

Un portavoz de la policía local confirmó que fueron alertados a las 10:00 de la mañana y procedieron al cierre inmediato de la vía. Mientras tanto, The Monal agradece la comprensión del público y reafirma su compromiso con la seguridad.