El virus del conejo llega a Reino Unido: recomiendan que quienes tengan mascotas "protejan a sus animales"

Los propietarios de mascotas en el Reino Unido están siendo alertados sobre un peligro inminente para sus conejos: el Rabbit Viral Haemorrhagic Disease Strain 2 (RVHD2), un virus letal que amenaza con propagarse debido al clima cálido actual.

La presente situación epidemiológica representa un riesgo crítico para aproximadamente un millón de conejos domésticos, con condiciones meteorológicas que favorecen la transmisión viral a través de moscas picadoras.

El RVHD2 constituye una amenaza epidemiológica de proporciones significativas. Este virus devastador puede infectar conejos desde los 15 días de edad, incluso aquellos previamente vacunados contra cepas anteriores. Sus síntomas son particularmente agresivos: pérdida de apetito, fiebre intensa, profunda letargia y episodios hemorrágicos por boca y nariz que frecuentemente culminan en muerte súbita.

El virus tiene características devastadoras

La tasa de mortalidad del RVHD2 oscila entre un estremecedor 5% y un 70%, generando daños hepáticos que desencadenan hemorragias internas devastadoras. Su capacidad de transmisión es alarmantemente versátil, pudiendo propagarse mediante contacto directo, objetos contaminados e incluso a través de insectos como mosquitos, garrapatas y pulgas.

La doctora Rhian Littlehales, autoridad en Gobernanza Clínica de Medivet, advierte sobre la probabilidad real de que el virus cruce desde el continente europeo al Reino Unido, especialmente durante períodos de temperaturas elevadas.

Las recomendaciones para los propietarios son taxativas: mantener una higiene rigurosa, limitar el contacto con conejos salvajes, vacunar a las mascotas y consultar inmediatamente a un profesional veterinario ante cualquier sospecha de infección.

Los antecedentes históricos de enfermedades como la Mixomatosis y la Enfermedad Hemorrágica del Conejo demuestran el potencial devastador de los virus en poblaciones cunícolas, lo que evidencia la importancia de la prevención y la vigilancia constante.