Un visitante inesperado roba las llaves de un turista en China y desata una operación de rescate comunitaria

Un paseo panorámico en el suroeste de China se transformó sorpresivamente en una peculiar “búsqueda del tesoro” cuando unas llaves de coche desaparecieron misteriosamente. Según el South China Morning Post, el incidente ocurrió el 3 de agosto en Genie Town, condado de Litang, provincia de Sichuan, cuando una marmota se llevó las llaves de un turista antes de huir hacia su madriguera.

El turista, relató que él y sus acompañantes estaban explorando la zona con niños, quienes se distrajeron alimentando a los pequeños animales. En su descuido, la marmota no solo se llevó parte de los snacks, sino que también arrastró el juego de llaves hasta el interior de su refugio.

Al caer en cuenta de lo sucedido, los familiares intentaron, sin éxito, recuperarlas con un palo. Fue entonces cuando pidieron ayuda a los vecinos. El pueblo entero, junto con voluntarios turísticos, se movilizó y pusieron en marcha un operativo comunitario de excavación, escaneo del terreno y búsqueda meticulosa mediante herramientas improvisadas.

Después de varias horas de esfuerzo, incluso con ayuda del jefe local del pueblo, lograron recuperar las llaves utilizando un potente imán. Las autoridades aprovecharon el episodio para advertir a los visitantes sobre los riesgos de alimentar a las marmotas: pueden morder, causar infecciones y provocar situaciones inusuales como la vivida