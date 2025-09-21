La viuda de Charlie Kirk no quiere la pena de muerte para el asesino de su marido: "¿Y si eso no me deja ir al cielo?"

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, ha concedido su primera entrevista extensa tras el asesinato de su marido el pasado 10 de septiembre en la Universidad de UtahValley. En declaraciones a The New York Times, habló sobre lo ocurrido en los días previos a la tragedia y fijó una posición inesperada frente a la pena de muerte que la fiscalía pretende solicitar contra el sospechosoTyler Robinson, de 22 años.

Durante la entrevista, Erika explicó que no desea exigir la pena capital para el presunto asesino. “Mucha gente me ha preguntado: ‘¿Siente ira hacia este hombre? ¿Quiere pedir la pena de muerte?’. Seré sincera. Le dije a nuestro abogado que quiero que el gobierno decida esto. No quiero la sangre de ese hombre en mi historial. Porque cuando llegue al cielo, Jesús me dirá: ‘¿Ojo por ojo? ¿Así es como lo hacemos?’. ¿Y eso me impide estar en el cielo, estar con Charlie?”, señaló a The New York Times.

Además de su postura sobre la pena de muerte, la viuda compartió recuerdos personales de aquel momento. Según contó conserva un colgante de San Miguel que Charlie llevaba la noche del ataque, retirado por los médicos en el hospital y que aún muestra rastros de sangre. También relató que, pese a la recomendación del sheriff, insistió en ver el cuerpo de su esposo y lo describió con una media sonrisa "tipo Mona Lisa", un gesto que interpretó como señal de paz en sus últimos instantes.

Más allá del plano simbólico, Erika admitió que su vida diaria ha quedado marcada por pequeños detalles: aún conserva sin lavar las toallas de la última ducha de su marido y evita entrar en la habitación que compartían. Estos gestos, explicó, forman parte de un proceso de duelo en el que busca aferrarse a objetos y rutinas que le recuerdan su vínculo con Charlie.

La viuda, de 36 años, también confirmó que tomará el relevo de su esposo al frente de Turning Point USA, la influyente organización juvenil conservadora con un presupuesto de 96 millones de dólares. Su nombramiento supone un cambio importante en la dirección de uno de los grupos más relevantes del movimiento conservador en Estados Unidos.

El asesinato de Charlie Kirk ha provocado una amplia conmoción política y social en Estados Unidos. Miles de simpatizantes asistieron a su funeral en Arizona, en un acto que reunió a figuras destacadas del conservadurismo, incluido el presidenteDonald Trump, quien definió al fallecido como “un hijo” para él.