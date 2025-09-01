Acceso

Von der Leyen, obligada a aterrizar con mapas de papel tras interferencias rusas en el GPS del avión

El incidente, atribuido a una presunta operación rusa, refuerza las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema de navegación GPS en Europa Oriental

August 17, 2025: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the press alongside European Commission President Ursula von der Leyen in Brussels, Belgium, Sunday, 17.08.2025. Zelenskyy affirms that the United States fully supports Ukraine and dismisses RussiaA•s territorial demands as unrealistic and impossible to fulfill. Photo by Wiktor Dabkowski Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski 17/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Zelenskyy Meets Von Der Leyen In Brussels Ahead Of High-Stakes Trump TalksCONTACTO vía Europa PressEuropa Press
El vuelo de la presidenta de la Comisión Europea perdió la navegación electrónica y debió aterrizar manualmente en Plovdiv, en un nuevo episodio que alimenta las sospechas sobre la guerra electrónica rusa en Europa Oriental. El avión en el que viajaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se vio obligado a aterrizar el domingo de forma manual después de perder por completo los sistemas de navegación electrónica. El incidente, ocurrido en la ciudad de Plovdiv (Bulgaria), está siendo investigado como una posible operación de interferencia rusa, según informó el Financial Times citando a tres funcionarios europeos.

“El GPS de toda la zona del aeropuerto se quedó a oscuras”, relató uno de los testigos del suceso. Durante casi una hora, la aeronave voló en círculos mientras la tripulación trataba de restablecer las comunicaciones. Finalmente, el piloto logró tomar tierra utilizando únicamente mapas de papel, sin asistencia de sistemas electrónicos.

Von der Leyen viajaba desde Varsovia para reunirse con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, y visitar una fábrica de municiones como parte de una gira destinada a reforzar la preparación defensiva de la Unión Europea frente a la guerra en Ucrania. El aterrizaje se produjo sin incidentes, aunque el episodio ha disparado las alarmas en Bruselas.

Las autoridades comunitarias recuerdan que Rusia lleva años desarrollando operaciones de guerra electrónica que afectan a la navegación aérea en Europa. Países como Lituania, Estonia, Letonia o Finlandia han denunciado en repetidas ocasiones el bloqueo del GPS en el mar Báltico, pero el suceso en Bulgaria demuestra que la amenaza se extiende cada vez más hacia el sureste del continente.

“Fue una interferencia innegable”, concluyó uno de los funcionarios consultados. El caso se suma a la lista creciente de incidentes que ponen en cuestión la seguridad aérea europea en un momento marcado por la tensión geopolítica con Moscú.

