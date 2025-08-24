Un vuelo con 166 personas hace un aterrizaje de emergencia en Washington: el dispositivo de un pasajero empezó a arder

Un vuelo de American Airlines, identificado como el número 357 y con ruta de Filadelfia a Phoenix, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Washington-Dulles tras detectarse humo proveniente de un dispositivo electrónico perteneciente a uno de los pasajeros. A bordo viajaban 160 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

La situación se desarrolló con rapidez. Al percibir el humo, la tripulación activó los protocolos de emergencia y desvió el avión hacia el aeropuerto más cercano, donde los servicios de emergencia ya esperaban en pista.

La evacuación se realizó de forma ordenada y sin complicaciones, demostrando la eficacia del personal de American Airlines ante situaciones críticas. No se reportaron heridos ni arrestos, y las autoridades aún no han revelado detalles sobre el tipo de dispositivo que provocó el incidente.