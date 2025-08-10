Un vuelo con destino Sao Paulo, Brasil, aterriza de emergencia en una base militar de las Azores tras sufrir un fallo eléctrico

Un Airbus A350-900 de Air France ha experimentado una situación crítica durante su trayecto de París a São Paulo este 10 de agosto, obligando a un desvío de emergencia hacia la base militar de Lajes en la isla de Terceira, Azores. La aeronave, que había despegado de París-Orly a las 10:37, ha activado una señal de alerta tras detectar un olor inusual de sobrecalentamiento en la cabina, desencadenando un procedimiento de emergencia inmediato.

La tripulación ha aplicado el principio de precaución, desviando el vuelo hacia la base militar de Lajes después de aproximadamente cuatro horas de viaje. El aterrizaje se ha realizado sin contratiempos a las 14:44 hora local, garantizando la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes. Afortunadamente, bases militares como Lajes representan puntos estratégicos cruciales para la aviación civil en situaciones de emergencia, ofreciendo infraestructura y apoyo técnico inmediato cuando se requiere.

El Airbus A350-900, conocido por su avanzada tecnología, cuenta con sistemas eléctricos complejos diseñados para prevenir y gestionar posibles fallos, sin embargo no están excentos de ellos. Air France ha desplegado un Boeing 777-200ER para transportar a los pasajeros a su destino original, São Paulo, donde finalmente han llegado la mañana del 9 de agosto, minimizando las molestias del desvío.

Investigación en marcha

Las autoridades de aviación civil de Francia y Portugal han iniciado una investigación conjunta para determinar las causas precisas del incidente eléctrico. Los resultados podrían conducir a actualizaciones significativas en los protocolos de mantenimiento y operación. La aerolínea ha enfatizado su compromiso con la seguridad, subrayando que todos los procedimientos establecidos se siguieron escrupulosamente durante la contingencia.