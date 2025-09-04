Un vuelo Reino Unido a Turquía se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras una fuerte agresión de un pasajero a otro

Un vuelo con destino a Antalya, Turquía, experimentó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica, Grecia, tras un violento incidente entre pasajeros. El capitán tomó la decisión de desviar la aeronave después de que un pasajero británico presuntamente agrediera a otro pasajero de nacionalidad turca.

Las autoridades intervinieron inmediatamente después del aterrizaje, arrestando al sospechoso y garantizando la atención médica del pasajero herido, quien posteriormente pudo continuar su viaje.

El caso judicial evolucionó con rapidez en un tribunal de Tesalónica, donde el acusado británico fue declarado culpable de lesiones corporales peligrosas y alteración del orden público. El tribunal impuso una condena de 15 meses de prisión, aunque permitió al acusado la opción de redimir la pena económicamente.

Un incidente resuelto por la vía rápida

El acusado negó haber propinado un puñetazo, argumentando que únicamente empujó al otro pasajero después de experimentar una sacudida al intentar reclinar su asiento. Durante el juicio, admitió haber consumido una pequeña cantidad de alcohol, específicamente dos latas de cerveza durante el vuelo.

La sentencia quedó suspendida en espera de una posible apelación, y el acusado fue puesto en libertad tras la vista judicial, habiendo pagado aproximadamente 4.570 euros para evitar el cumplimiento de la condena de prisión.