Washington teme que el ataque con drones rusos sobre Kiev trunque los planes de paz de Trump

La situación en Ucrania se agrava tras los intensos bombardeos rusos sobre Kiev durante la noche del jueves, dejando un saldo de al menos 17 personas muertas, entre ellas cuatro niños, y múltiples heridos. Estos ataques han sido interpretados por funcionarios estadounidenses como una amenaza directa al plan de paz propuesto por Donald Trump.

El enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, manifestó su profunda preocupación, destacando que la escalada de bombardeos rusos no solo compromete la estabilidad regional, sino que obstaculiza los esfuerzos de mediación estadounidenses.

La ofensiva rusa ha expuesto la fragilidad de las negociaciones de paz. Desde que Trump asumió un rol mediador en conflictos internacionales, ha buscado establecer un diálogo para resolver la crisis ucraniana, contexto en el que ya se habían explorado iniciativas previas durante sus campañas presidenciales.

Complejidades diplomáticas y estratégicas

El panorama actual subraya que, a pesar de los intentos de Trump por revitalizar las relaciones con Rusia, los bombardeos recientes ilustran un cambio en la dinámica del conflicto. En Washington prevalece la percepción de que cada ataque militar ruso reduce drásticamente las posibilidades de diálogo.

Los antecedentes de esta situación se remontan a la campaña presidencial de 2016, donde Trump había planteado ideas sobre un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia, aunque estas discusiones fueron complicadas por controversias sobre la injerencia rusa en la política estadounidense.

El aumento en la frecuencia e intensidad de las ofensivas rusas ha generado una ola de condenas internacionales. Líderes de la Unión Europea han manifestado su preocupación por la escalada del conflicto, enfatizando la necesidad de una respuesta unificada ante tales agresiones.