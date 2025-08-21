West Point advierte sobre posibles ataques de Irán dentro de Estados Unidos

Un informe del Centro de Combate al Terrorismo de West Point examina las posibles vías de Irán para perpetrar o facilitar atentados en Estados Unidos. Incluye el despliegue de agentes de inteligencia iraníes, el apoyo a otros elementos criminales, la colaboración con entidades terroristas o la búsqueda de inspiración de actores solitarios motivados por la causa de Teherán.

Basándose en casos históricos, el análisis presenta un panorama preocupante: Irán cuenta con un amplio abanico de opciones para atacar el territorio estadounidense, y las autoridades advierten que es probable que esta amenaza persista en el futuro.

Las autoridades europeas, recuerdea HST, descubrieron complots en Suecia y Alemania incluso en pleno conflicto, mientras que las autoridades israelíes emitieron advertencias de seguridad sobre posibles ataques en los Emiratos Árabes Unidos tan solo unas semanas después de los ataques de Israel-EE.UU a Irán. Los servicios de inteligencia temen que Teherán o sus agentes intenten atacar dentro de Estados Unidos, aprovechando lo que las autoridades antiterroristas estadounidenses han descrito como una "opción de patria" desarrollada durante años.

El riesgo es mayor dado el papel directo de Estados Unidos en el bombardeo del complejo nuclear iraní de Fordow, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a emitir una advertencia antiterrorista sobre posibles complots en suelo estadounidense, agrega.