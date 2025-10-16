Los yihadistas se jactan de que causan entre los cristianos africanos un estado de "ira y terror" antes de asesinarlos

"Los ataques de los soldados del Califato continuaron durante una semana contra los cristianos en Mozambique, donde mataron a cinco de ellos y quemaron iglesias y alrededor de 183 de sus casas. Esto se suma a seis nuevos ataques distribuidos en las zonas de Cabo Delgado y Tambola, que están presenciando un notable aumento en el índice de nuestros ataques".

El Estado Islámico dedica la portada del semanario de este jueves An Naba (516) a los atentados contra los cristianos en Mozambique y el Congo, donde fueronasesinados siete creyentes.

Al lector le sonará a una crónica más del genocidio que se comete por patrte de musulmanes contra cristianos en África, pero conviene no dejar de leer las razones en las que pretenden justificar sus crímenes: "provocamos el desplazamiento de miles de cristianos en medio de un estado de ira y terror, junto con el enfado hacia su gobierno, que no supo protegerlos. Horror por el destino de sus hermanos, que no pudieron escapar del fuego de los muyahidines (terroristas yihadistas) y a quienes siempre se les había dado total libertad para elegir entre el Islam, la jizya (el impuesto nreligioso) o la muerte". En cualquier caso, cualquiera de estas opciones pasa por renunciar a la fe de Cristo.

Yihadistas queman una iglesia en Mozambique Redes

Lo que no es otra cosa que auténticas "caravana de la muerte" las califican como "una gira de predicación: luchar por el bien de Dios y luchar por el tirano, como es costumbre de los gobiernos y ejércitos infieles. Estas acciones tienen como objetivo establecer la doctrina de la lealtad y la negación en las vidas de los musulmanes, y fortalecer el vínculo de hermandad de fe entre los musulmanes y sus compañeros muyahidines. También pretende demostrar la incredulidad del gobierno y las fuerzas de Mozambique, y la necesidad de oponerse a ellos y repudiarlos"

Finalmente, tratan de justificarse en que los musulmanes son también perseguidos, lo que no deja de llamar la atención: "es digno de mención que las fuerzas mozambiqueñas cometieron recientemente una serie de crímenes contra los musulmanes comunes en Cabo Delgado como parte de su guerra en curso contra el Islam y su pueblo, como todos los demás gobiernos infieles".