Zelenski apela a la acción de la ONU y agradece a Felipe VI el apoyo de España

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha intervenido este miércoles en la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho después de que el rey Felipe VI se encargara de inaugurar esta jornada, hablando en nombre de España en nombre de España. "Creer en las Naciones Unidas es creer con firmeza en la universalidad de los principios y valores de la Carta de los Derechos Humanos", dijo el monarca durante su intervención, en la que también aludió a Gaza: "No podemos mirar hacia otro lado ante tantas muertes en la población civil, ataques a lugares de refugio, hospitales... Son actos aberrantes en las antípodas de lo que este foro representa". Pidió a la comunidad internacional que asuma "su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados".

Después de Felipe VI, ha llegado el turno de Zelenski, horas después de que Trump declarara que Ucrania tenía posibilidades de ganar la guerra. "No hay un alto el fuego porque Rusia se niega", ha apuntado el presidente ucraniano, señalando el uso de drones por parte de Rusia. "Siguen muriendo personas todas las semanas".

Ha afirmado que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo. "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas", ha recalcado, recordando los peligros de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea para el mundo entero. También ha advertido del peligro que puede tener el mal uso de la inteligencia artificial. "No hay garantías de seguridad". "¿Quedará algún sitio sobre la faz de la tierra que siga siendo seguro para los seres humanos?", ha preguntado.

Zelenski ha finalizado solicitando con contundencia el apoyo y la acción de las Naciones Unidas para terminar con la guerra que sufre ante la incasión rusa: "Agradecemos el apoyo de todos los países, así como del G7 o el G20, contamos, pero la paz depende de nosotros, de las Naciones Unidas. Así que no miremos hacia otro lado ante la invasión de Rusia. Los pueblos siguen esperando su acción".

Más tarde, zelenski ha agradecido a través de redes sociales al Rey Felipe VI el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a Ucrania desde el inicio de la invasión. Ambos han coincidido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Según ha indicado Zelenski en su perfil en la red social X, ha mantenido "una buena conversación" con el monarca, con quien ya había tenido ocasión de hablar durante las dos ocasiones en las que el presidente ucraniano ha visitado España, en octubre de 2023 y en mayo de 2024. "España apoya a Ucrania en muchas áreas: humanitaria, militar y económica", ha resaltado, "pero lo que más importa es que este apoyo es efectivo y genuino". "Gracias por vuestra verdadera solidaridad con nuestro pueblo", ha concluido Zelenski.