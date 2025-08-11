Acceso

Zelenski, Trump y varios líderes europeos se reunirán el miércoles para tratar la guerra de Ucrania

El encuentro, organizado por Alemania, será virtual, y se produce dos días antes de la cumbre entre Trump y Putin que acogerá el Alaska

Donald Trump y Volodimir Zelenski Europa Press
El Gobierno alemán informó este lunes de que el canciller germano, Friedrich Merz, y varios líderes europeos, incluidos responsables de la Unión Europea, la OTAN y el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, abordarán la guerra de Ucrania el miércoles en una reunión virtual con el presidente de EE UU, Donald Trump, según recoge EFE. Según informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, entre los temas que se abordarán en la cita figura "la preparación de posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con las reivindicaciones territoriales y la seguridad".

