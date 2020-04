Los futbolistas de Primera lamentan que LaLiga apoye los ERTE y ponen condiciones para volver a competir

Los futbolistas de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank han lamentado que LaLiga apoye los ERTE en los clubes españoles cuando siempre ha presumido de su “bien saneada economía”, y han recalcado que no permitirán “que se dejen de garantizar” sus “derechos laborales” y que no regresarán a la competición hasta que haya “una decisión expresa de las autoridades”, para lo que presentarán “una iniciativa en el Congreso de los Diputados” si es necesario.

“En cuanto a los ERTE, resulta extraño que desde LaLiga apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada”, señala el comunicado tras las reuniones mantenidas con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Así lo han asegurado los capitanes y representantes de las primeras plantillas de los clubes de Primera y Segunda División, que han recordado que “los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios”. “Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales”, manifestaron.

A pesar de todo, los futbolistas son “conscientes” de la situación que atraviesa el país y el mundo en general. “Afirmamos que en todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen”, indican.

Además, aseguran que el calendario de la competición queda “supeditado a las decisiones de las autoridades sanitarias”. “Desde AFE se exigirá una decisión a los efectos. Queda todo condicionado a la salud individual y a la protección de la salud pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país”, apuntan.

“La vuelta a la competición, que supone la vuelta a los terrenos de juego y a nuestros vestuarios, requerirá de un protocolo que determine la existencia de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del fútbol”, manifiestan.

Por último, subrayan que están “comprometidos” con la sociedad y que por ello no regresarán hasta que se garantice la seguridad total. “Queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos”, concluyen.