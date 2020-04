CuarentenaFashionWeek, el nuevo TikTok de moda que está revolucionando Instagram durante este confinamiento

Si no hay pasarelas, las montamos en casa. TikTok, la red social de moda esta cuarentena es una mina de retos virales y coreografías que puedes emular desde la comodidad de tu casa y ahora también pasarelas. Y esta ha sido la última idea de Xuso Jones: “#CuarentenaFashionWeek ¿Qué look te gusta mas? Modas Covid-19 ha llegado a tu ciudad ,os presentamos la nueva linea de ropa. Perfecta para esos momentos intimos en casa. Una linea unisex la cual aportará un toque distintivo y exclusivo a tus dias de cuarentena. No dudes en hacer tu pedido, estaremos encantados de asesorarte y sacar el diamante en bruto que llevas dentro. ¡Modas Covid os desea una Feliz Cuarentena ! ¡Os propongo el #cuarentenafashionweek Quiero ver vuestros looks!”.

Un reto viral al que también se acaba de unir Dulceida con esta versión de lo más ingeniosa. ¿Pasarela en casa?