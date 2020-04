Rutinas beauty en casa: el paso a paso para la desescalada

Puede parecer una “banalidad”, pero dedicarse un rato cada día a uno mismo y cuidarse por fuera, puede ser una manera indirecta de atraer el positivismo. Por eso, nos hemos propuesto seguir una rutina beauty diaria para sentirnos mejor con nosotras mismas. Algo que repercutirá también en nuestra relación con los demás. Estos son los pasos que los expertos recomiendan dar para conseguir una piel limpia, iluminada e hidratada. Ahora que casi vemos la luz al final del túnel, es momento de tomárselo en serio. ¡Toma nota!

Da los buenos días a tu rostro con agua fría .

Sécala con una toalla limpia a base de toquecitos, no frotes porque podría irritar tu piel.

Realiza la limpieza habitual con agua micelar . Las partículas magnéticas micelares del agua micelar absorben la grasa y las impurezas y dejan el rostro completamente limpio e hidratado. Tacto de seda al instante.

Si tienes más de 40 años: aplica una ampolla de ácido hialurónico cada mañana . Verás cómo la piel se transforma, las arrugas se difuminan y el rostro luce más joven, hidratado, terso y luminoso. Las ampollas de ácido hialurónico actúan de “esponja molecular”, pues son capaces de captar más de 1.000 veces su peso en agua. Por la noche, apuesta por un producto nutritivo para favorecer la elasticidad de las fibras de la piel y compensar la disminución en la fabricación de colágeno impidiendo la aparición de arrugas y reduciéndolas.

Si tienes menos de 40 años: aplica una ampolla antioxidante cada mañana. De esta manera lograrás neutralizar el daño celular, mejorar la piel fotoenvejecida y reducir las arrugas. Por la noche ponte de nuevo un producto con capacidad antioxidante para aprovechar al máximo el efecto restaurador del sueño. Cuando despiertes, te verás la piel joven e iluminada.

Como ves, por la mañana es esencial que nos lavemos bien la cara para eliminar las toxinas que se hayan acumulado en nuestro rostro por la noche. Además, pese a no salir de casa, la piel del rostro se va ensuciando durante el día con el propio sudor y la oleosidad de la piel, por eso, por la noche, es preciso repetir el ritual de limpieza de la mañana. Una vez interiorizados los pasos de la que hemos llamado “rutina de belleza para la desescalada”, solo queda elegir los productos idóneos. A continuación te mostramos varios que te pueden ayudar.

El Agua Micelar de Germinal deja el rostro limpio y es eficaz incluso con maquillaje de larga duración. Calma, limpia y tonifica la piel de una sola pasada. Tiene un precio de 10,50 euros en la web de la marca.

Agua Micelar de Manzanilla 7% Complejo Activo de Skin Generics es un agua micelar que desmaquilla, limpia e hidrata la piel. La manzanilla calma y cicatriza gracias a sus propiedades antisépticas. La trehalosa hidrata y ayuda a regular el pH de la piel. Cuando la uses los primeros días notarás cómo la piel se reconforta y, con el uso prolongado el color de tu piel va igualándose y desaparecen las rojeces. Tiene un precio de solo 11,66 euros en la web de la marca.

El gel limpiador Facial Active Cleanser de Skinfood con aceite de bergamota y jengibre ecológico nos ayuda a equilibrar el pH de nuestra piel. Solo lleva ingredientes naturales y nos aporta mucho frescor y suavidad. Sobre todo a primera hora del día. Tiene un precio de 9,95 euros en la web de Primor.

El bálsamo limpiador Deep Cleansing Balm de Farm to Fresh elimina el maquillaje de tu rostro. Tiene una textura sólida que se derrite al entrar en contacto con la piel. Lleva aguacate, avena, aceite de manzanilla y caléndula y deja la piel increíblemente suave. Si has notado tu rostro más irritado últimamente, te va a venir genial. Respeta la dermis y retira muy bien el maquillaje. ¡Además huele de maravilla y solo cuesta 9,95 euros en Primor!

Vitamin C Juice Cleanser de Pixi es un limpiador aclarador con efecto iluminador. Contiene vitamina C y proporciona un potente efecto antioxidante que deja la piel luminosa y limpia. Huele literalmente a naranja y no es nada pegajoso. No necesita aclarado y su fórmula preserva y protege la piel. Tiene un precio de 23,55 euros en Sephora y el resultado se nota al instante. Es muy agradable usar este producto por las mañanas porque deja la piel fresquita y ahora que no nos estamos maquillando en demasía esto se agradece muchísimo.

Germinal Ácido Hialurónico transforma la piel día a día. Así, las arrugas se difuminan y el rostro luce más joven, hidratado, terso y luminoso. Tiene un precio de 32 euros y están disponibles en la web de la marca.

Germinal Acción Profunda Antioxidante, con FPS 30 y escudo antipolución incluye en su composición Redotioxil, un exclusivo complejo antioxidante que, junto con una potente combinación de principios activos, neutraliza el daño celular y nos ayuda a disimular las posibles arruguitas que podamos tener. Tiene un precio de 44,50 euros.

El sérum facial efecto lifting de Farma Dorsh es una auténtica maravilla. Hidrata la piel a niveles extremadamente profundos, activa la renovación epidérmica favoreciendo el rejuvenecimiento y la cicatrización de los tejidos y rellena las arrugas. Además, protege del envejecimiento prematuro y de los radicales libres y redensifica el volumen de la epidermis, recuperando la firmeza del óvalo facial y cuello. Tiene un precio de 48 euros en la web de la marca.

Germinal Acción Profunda Colágeno y Elastina nutre día a día en profundidad y favorece la elasticidad de las fibras de la piel, que con la edad se van endureciendo. Además, compensa la disminución en la fabricación de colágeno impidiendo la aparición de arrugas y reduciéndolas.¿Resultado? Una piel firme y joven durante más tiempo por solo 32 euros.