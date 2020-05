De estilo ‘cropped’, con volantes y en color verde, así es el top de Zara (de menos de 20 euros) que arrasa en Instagram

View this post on Instagram

Otro apunte que quiero haceros de este look y es que la falda se transparenta un poquito y yo os aconsejo ponerla con un forro si tenéis ☺️. Pero en cualquier caso, es lookazo! Conjunto y bolso de @zara + pendientes de @acus_complementos . . #invitadaperfecta #invitada #invitadas #boda #bodas #invitadaboda #invitadaideal #invitadasperfectas #wedding #zara