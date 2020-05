¡Bravo! Hemos encontrado la única cazadora vaquera que triunfará este verano

Las cazadoras vaqueras son un must have en nuestros armarios de primavera- verano y por muchos meses que hayamos estado en casa, nada ha podido hacer que hayamos perdido de vista las tendencias de este 2020. Así, podemos confirmarte que esta temporada estival las cazadoras vaqueras también estarán de moda. Sin embargo, más allá del clásico denim, se llevarán también en colores pastel y ¡estampadas! Quien nos ha confirmado esta tendencia ha sido la influencer María Fernández Rubíes. Atención a la que ella ha lucido porque te va a enamorar y sabemos dónde la puedes encontrar.

La cazadora de María Fernández Rubíes es de Fabienne Chapot y se llama CYPRUS JACKET. Está confeccionada en algodón y elastano así que, si te haces con ella, deberás lavarla con un programa delicado y no usar secadora. Su cuello camisero la hace una prenda clásica pero su innovador estampado hace de ella una cazadora original de la que no podemos prescindir esta temporada.

La cazadora de María Fernández Rubíes tiene un precio de 139,95 euros en Zalando y la puedes combinar con negro como ella ha hecho o bien completar el look con los jeans que van a juego. De esta forma crearás un outfit de lo más hippie perfecto para un eterno atardecer mirando al mar con amigas. Además, la firma tiene con el mismo print un bolso y un vestido. Quizá estas opciones te encajen más que la cazadora (aunque insistimos en que es un must have). Por si te lo quieres pensar, te mostramos a continuación las tres opciones.

Los pantalones tienen un precio de 119,95 euros, el vestido cuesta 159,95 euros y el bolso puede ser tuyo por 71,95 euros porque se encuentra rebajado. ¿A qué esperas para hacerte con el print más alegre del verano en cualquiera de sus versiones?