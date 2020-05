Cristina Pedroche vuelve a Zapeando con el vestido ‘off the shoulder’ más bonito de la primavera

Cristina Pedroche ha retomado la rutina y ha vuelto a cautivarnos con sus bailes en las inmediaciones de los estudios de Atresmedia. La presentadora, que incendiaba ayer las redes con un desnudo imposible nos ha conquistado con el vestido off the shoulder más bonito de la temporada en el que ha sido el primer programa de Zapeando que ha grabado de forma presencial después de más de dos meses de confinamiento a causa del coronavirus. ¿Lo mejor? Que sabemos dónde puedes encontrar el vestido que ha llevado Cristina Pedroche y que podemos confirmarte precio y disponibilidad.

El vestido de Cristina Pedroche es de Caótica, la nueva colección de su firma favorita: Capriche. Caótica es una línea plagada de vestidos tanto cortos como largos en clave boho y festiva. Perfectos tanto para tus looks de invitada como para tus aperitivos de media tarde con amigas. Los nuevos modelos saldrán a la venta de forma progresiva así que te recomendamos que estés atenta a las redes sociales de la firma.

El vestido de Cristina Pedroche se llama Archid. Es un vestido de corte skater con doble volante en el bajo y manga ángel. Su escote off the shoulder hace de él una prenda muy sexy y su estampado floral combinado con negro hace que sea una opción perfecta tanto para el día como para la noche. Lo puedes llevar con o sin cinturón. Fíjate cómo queda una y otra versión en la imagen que te mostramos sobre estas líneas. La modelo y fundadora de la firma, Ángeles, lo lleva con sandalias tipo romanas con plataforma y suela dentada. Sin embargo, Cristina Pedroche le ha dado un toque más chic al look con unas sandalias negras tipo nudist. Además ha llevado el pelo recogido para conceder a sus hombros todo el protagonismo del estilismo. El vestido tiene un precio de 79,90 euros, está confeccionado en rayón y está disponible en la talla M/L.