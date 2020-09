Alerta tendencia: este otoño se llevan los vestidos corsé

Los vestidos corsé están de moda. No nos cabe la menor duda. Bershka nos los ha mostrado y nos ha conquistado. Ha sido algo así como un flechazo y no te puedes imaginar lo bien que sientan a las chicas con poco pecho. La firma de Inditex los ha sacado a la luz de cara a los meses de otoño y nosotras hemos hecho ya una selección de los más bonitos. Súmalos a tu lista de deseos de este otoño-invierno 2020/21. No te vas a arrepentir.

Este vestido corsé ajustado es genial para los días que restan de verano y los primeros del otoño. En la web, la modelo lo luce con botas altas de tacón al tono. Es genial porque es una prolongación de las camisetas que tan de moda han estado esta temporada. Está rebajado y ahora puede ser tuyo por solo 9,59 euros. Nos encanta.

Pocos vestidos encontrarás tan cómodos y elegantes como el que te mostramos sobre estas líneas. De canalé, hecho con al menos un 25% de algodón reciclado y manga larga, este vestido midi, que también está disponible en color negro, no puede faltar este otoño en nuestro ropero. Tiene un precio de 19,99 euros y, como te podrás imaginar, no quedan demasiadas tallas. ¡Date prisa!

Aún estamos morenitas y un vestido corto amarillo nos lo podemos poner este año como todos los venideros. Por eso, aprovecha para hacerte con este tipo corsé de Bershka que está rebajado y tiene un precio de solo 9,59 euros.

¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Cómo es este vestido midi de color negro ceñido? Pura elegancia y, ¿para qué mentirnos? Muy socorrido. Con unos botines de tacón de piel ceñidos al tobillo y una cazadora negra oversize puede ser parte de un look de noche muy londinense. ¿No crees? Tiene un precio de 17,99 euros. No dejes de hacerte con él.

Terminamos con un discreto vestido con el que también te puedes sumar a la tendencia de los vestidos corsé. Como te imaginarás es de Bershka y tiene un precio de 19,99 euros. Lleva manga extralarga y es muy ceñidito. No puede recordarnos más a Rachel Green en Friends. ¿A ti?

En fin... aunque sea difícil decidir, ¿con cuál te quedas?