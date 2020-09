Sara Carbonero da la bienvenida al otoño con su vestido comodín preferido (y no puede faltar en tu armario)

View this post on Instagram

Bienvenido, otoño . Una temporada más, me uno a #Elvive como embajadora de @lorealparis . Una marca llevo usando muchos años y que ha vuelto a superarse. Ahora contiene ingredientes que penetran hasta el interior de la fibra y packs 100% reciclados y reciclables . 📷 @andresgarlujan . #color #actitud #compañerasdelujo #dalemasvidaatupelo #porquetupelolovale @lorealparis