Lucía Rivera: “Me fastidia mucho que a las mujeres aún se nos valore más por nuestra vida personal que por nuestro trabajo”

Segura de sí misma, orgullosa de su trabajo y pisando fuerte. Así se presenta Lucía Rivera a la entrevista con La Razón después de la presentación de sus imprescindibles para viajar de la nueva colección de Anekke, marca de la que es imagen hace ya unos años. Fuerte, decidida y con carácter. Ella siempre ha sido así. Pero sin duda, ahora nos encontramos a una nueva Lucía. La pandemia también la ha hecho cambiar, como a la mayoría. Ya no pretende ser esa adulta encerrada en un cuerpo de niña. Quieres vivir, reir y sentir todo con la pasión y la locura propia de su edad. Quiere disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de sus amigos y de la gente de verdad. Lejos de los focos y del postureo de las redes sociales que tan poco le gustan.

Está harta, y con motivos, de tener que dar explicaciones sobre su relación y ruptura con Marc Márquez. Cansada de que en pleno 2021 a las mujeres se nos siga valorando más por nuestros amoríos que por nuestro trabajo. Y lo deja claro, no se esconde. Ella ahora es feliz. Está centrada en su trabajo, en su gente de verdad y en estar cada vez más apartada de la prensa y de las redes sociales. No quiere dar más explicaciones de su vida, ni sentirse en el foco mediático. Así es la nueva Lucía Rivera y así nos lo cuenta.

Lucía Rivera en la presentación de la nueva colección de Anekke.

¿Qué tal Lucía? Entiendo que con ganas de viajar como todos después de este año. Hoy nos presentas tus imprescindibles para viajar de la mano de la nueva colección de Anekke. ¿Dónde sueñas con viajar ahora mismo?

Me encantaría volver a México y a Tulum. Estuve justo antes de que llegara la pandemia, el confinamiento y todo lo que ha pasado en este año de locura y me enamoré. Pero amor del bueno eh, siempre digo que me encantaría irme una temporada a vivir y a trabajar a México porque me encanta.

Bueno y más ahora que está todo el mundo allí y es imposible no abrir Instagram y tener envidia de ver a todo el mundo en México…

¡Total! Pero yo no por saltarme nada (risas), si no porque me encanta su cultura y su gente. Ahora ya está de moda irse a Tulum.

Y hablando de viajar, no sé si has perdido la costumbre de hacer maletas, pero tu que antes estabas todo el día viajando, ¿qué consejo nos darías para hacer la maleta perfecta?

No lo perdí, porque como en casa me paso todo el día haciendo maletas para poder meter la ropa en el armario, por eso no lo he perdido. Pero sin duda mi truco estrella es meter siempre básicos. Si siempre vas vestida es más fácil de llevarte poca ropa y que siempre combine con todo. Pero porque yo de normal voy a trabajar, y entonces allí me visten.

¿Y si te vas de vacaciones?

Ahí ya se me complica la cosa (risas). No pueden faltar muchos bikinis, protección solar, bolsos, pareos…¡De todo!

Eres de las que consigue meter todo en una maleta de mano…

¡Es imposible! De hecho mis amigas me odian porque nos marchamos cuatro días y me llevo dos maletas. Pero es que en verano me cambio mucho de ropa, porque sudas, me ducho tres veces al día… Pues entonces aprovecho y me pongo muchos looks.

Y volviendo al año de locura que hablábamos antes, aunque tú eras ya muy madura para tu edad, personalmente, ¿te ha cambiado en algo todo lo que hemos vivido?

¡Mucho! Y precisamente por eso, porque estoy intentando ser menos madura y vivir más y fluir más. Antes pensaba todo demasiado y me regía por la seriedad y la rectitud. Con todo lo que ha pasado me he dado cuenta que hay que vivir más la vida. Estoy intentando vivir la vida de una chica de mi edad, porque nunca lo había hecho. Siempre he vivido la vida de una mujer mayor. Y eso también es madurar, fluir.

Vamos que la pandemia te ha enseñado a disfrutar del momento…

Totalmente y a valorar mucho más quién quiero y quién no a mi alrededor. A valorar mucho más a mis amigos. Ahora los veo mucho más y los disfruto. Estoy muy orgullosa del grupo de amigos que tengo porque estoy rodeada de gente humilde, gente normal y gente honesta. Y eso lo valoro mucho más ahora. Era una Lucía y ahora soy otra.

Y también entiendo que has podido disfrutar más de tu familia…

Sí, he podido disfrutar de otras cosas que me hacían falta y mucho.

La última vez que hablamos me dijiste que cada vez te gustaban menos las redes sociales porque las veías muy tóxicas y desde que me lo comentaste cada vez te veo más desaparecida de Instagram…

Sí, mucho. Al final son un vicio. Yo quiero tener una vida tranquila e íntima. Además, yo tengo el peso de la prensa que no soy una niña que suba algo a redes y no vaya a tener repercusión. Yo estoy muy presionada, no lo digo mal, pero lo siento así. Porque cosa que digo, cosa que va en mi contra. Por eso intento estar más alejada.

En España se valora menos a las modelos que a las influencers Lucía Rivera

Hablas de la presión de la prensa, ¿sientes más esa presión por parte de los medios de comunicación o de los haters en redes sociales?

De las dos partes. Basta que digas que eso es marrón y alguien va a verla verde. Hay mucha gente que solo me sigue por cotilleo, por morbo. Pero bueno, todo suma y todo resta.

Lucía Rivera en la presentación de la nueva colección de Anekke.

¿Eres de las que lee las críticas?

Antes sí, ahora no. A ver no te voy a mentir, alguna vez leo, es imposible no mirarlas. Pero no me afectan de la misma manera, porque lo veo muy lejano a mí. Al final pienso, los que me conocen son mis amigos y mi familia. Esa es la opinión que me tiene que importar. Oye, alguna crítica hago caso… Como cuando me dicen has de sonreír más, y es verdad. Pero aunque no lo parezca, por la imagen que doy, soy muy bromista y estoy todo el día de cachondeo.

Como chica joven, curranta y empoderada, ¿cómo ves que las mujeres tengamos que seguir dando explicaciones de nuestra vida privada y que se nos valore aún por nuestras parejas (o ex) antes que por nuestro trabajo?

¡Gracias por preguntarme esto! Me paso toda la vida dando explicaciones. Me ven agarrada de un amiga y tengo que dar explicaciones o ir asustada por si me sacan una fotografía. Por qué llama tanto la atención que haya estado con Pepito o con Juanito…Que no dices es que es modelo de hobbie, no es que es mi carrera y llevo currando desde muy joven. Estoy haciendo cosas importantes, pero no se le da importancia. No dan importancia al mundo de la moda.

Y en nuestro país qué crees que se valoran menos actualmente, ¿la profesión de modelo o la de influencer? Tu que también haces ese papel.

El de modelo, sin duda.

Antes hablabas de estar en el ojo del huracán mediático, ¿pertenecer a una familia famosa crees te ha ayudado en el mundo de la moda?

A todos nos ayuda algo. Me ha ayudado para abrirme algunas puertas pero también me ha cerrado otras. Hay marcas que no buscan modelos que llamen la atención por quién son, si no que llamen la atención ellas. Me ha cerrado muchas y algunas de ellas las más importantes que son las que yo quiero abrir.