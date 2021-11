Lo que piensan todos los tontos

Estoy segura. En poco tiempo no podremos denominar a las personas no disparatadamente analíticas o despejadas, si no desde construcciones lingüísticas antieconómicas y eufémicas tipo Arquitecte técnique de estolidez. Por lo tonto, perdón, por lo tanto, he de darme prisa y escribir y publicar esta columna (y ustedes, querides, leerla) antes de que se personen en mi casa dos hombres Balay (¿aun se puede decir “hombres”?) con sendas batas blancas con el escudo del Club de la Bondad en la pechera, orquestados por las severas (y obtusas) leyes del Régimen de la Indignación en el que vivimos.

Rebosante mi corazón y mi cabeza (el saber ocupa lugar ¿saben?) de majaderías escuchadas y leídas por todas partes, me dispongo a soltarlas aquí para ustedes, a modo de terapia. A lo largo de mi vida he llegado a algunas conclusiones, pocas, y una de ellas es que la mayoría de los tontos se parecen, piensan más o menos las mismas cosas y por lógica, se unen en grupos. Los tontos, ya lo sabrán ustedes, pueden triunfar en las discusiones o debates (y en el Congreso) no por su argumentario, ni su dialéctica, sino precisamente por su falta de empatía, rigor y delicadeza, porque los tontos no dudan y porque, afortunadamente para ellos, la mayor parte de sus congéneres también son bastante tontos.

Pero vayamos al grano ¿Qué es lo que piensan los lerdis, de qué memeces e ingeniudades se compone su idiosincrasia?

Que ellos mismos son buenas personas: “Soy una bellísima persona”, este considerable aserto cabe perfectamente en la boca de un merluzo. Para ellos, dada su incapacidad para profundizar en el conocimiento del entorno, del alma y autoanalizarse, el no matar y no robar (mucho) son sinónimos de bondad.

Que la mayoría de la gente también es buena: La misma enaladilla de temporada que tienen por chorlitera les conduce a la siguiente conclusión, que, quitando a Ana Julia Quezada y a José Bretón, todos somos muy buenos.

Que la estética es baladí: hablando con un taxista podemita, me decía que la estética no significaba nada y que no servía para nada. ¡Qué ingenuo! El trayecto era corto y no tuve tiempo de explicarle cómo la estética había condicionado cada uno de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones en la vida...

Que hablar del atuendo es insustancial: estos zoquetes y zoquetas que se enfadan (desde el virtuosismo del tonto, claro) cuando los periodistas hablamos de los estilismos elegidos por los personajes públicos La estética es la fuente de información más importante e inequívoca de la que disponemos en este mundo; para todos aquellos que se indignan cuando hablamos del atuendo y la imagen de las celebridades internacionales, les recomiendo desde el cariño y la maternidad, que no sean tan ingenuos ni superficiales, y que si lo son, que disimulen.

Que el que mas llora es el que más siente

Que son libres

Que en España se come mejor que en ningún sitio

que el ateísmo es muy racional

que el otro está muy pendiente

Que la ética funciona

Que si algo sale de su corazón es bueno

Que la belleza es algo físico

Que el ateísmo es muy racional