Anna Padilla ha descubierto cuál es el abrigo con efecto borrego más cómodo y calentito del invierno

Las prendas básicas y sencillas son la solución ante las dudas de cómo ir bien abrigada en invierno y más con estas temperaturas. Si tenemos que decir cuál es el abrigo clave esta temporada, claramente piensas en cualquier pieza con efecto borrego. Anna Padilla ha ido de excursión con amigos y su pareja, y para sobrevivir a las bajas temperaturas escogió un abrigo que nos tiene enamoradas. Es un abrigo corto de piel lanuda en tono camel. Está claro que la influencer no pasó frío y además ganó y añadió estilo a su look. No podemos obviar que todo lo que tenga piel o ese efecto borrego, arrasa en los armarios de cualquier mujer sin importar la edad.

Anna Padilla es muy fiel a la firma de Sandro Paris. El abrigo que lleva en las historias de Instagram es de esta marca y, por lo tanto, la creadora de contenido provocó un colapso en la web. Todas queremos ese abrigo corto que es cómodo, calentito y confortable.

Anna Padilla con el abrigo corto más bonito de Sandro Paris. FOTO: @annafpadilla

¿Cómo combinar el abrigo de Anna Padilla? Al igual que quieres copiar su prenda, también mira qué tipo de vaquero usó o cómo es su gorro de lana.

Como seguramente quieres tener ya este abrigo y estás más ocupada buscando las mejores ofertas en Black Friday, a continuación te damos toda la información.

ABRIGO CORTO DE PIEL LANUDA (1.395 €)

Abrigo corto de piel de carnero. FOTO: Sandro Paris

Abrigo de cuello amplio. FOTO: Sandro Paris