El consumismo en tiempos de ARCO

Ahora se organizan muchas neo exposiciones (carísimas) donde no hay originales, ni pintura ni escultura, sino reproducciones enormes o, digamos, más accesibles para el visitante. La semana pasada visité una de ellas cuyo propósito era sumergirnos en el universo de la obra cumbre de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina, y contemplar el fresco más asombroso del mundo de cerca y en tamaño real. La idea no está nada mal, siempre es interesante aproximarse a los grandes maestros; sin embargo, como es habitual, conectarse y desplegar intelecto y sensibilidad para sintonizar con una exposición es difícil entre decenas de personas con sus abrigos, sus chubasqueros, sus bolsos, sus cachivaches, sus toses y, todo eso que compone nuestra profunda, tierna y deleznable humanidad.

Yo las miraba a ellas, a esas personas, entre las obras y yo, las observaba leer las cartelas explicativas larguísimas, fiscalizando todos y cada uno de los pasajes bíblicos que allí se recreaban y escuchando compulsivamente las audio guías, escéptica.

¿De verdad hay tantísima gente en Madrid capaz de proyectar esa inquietud, esa preocupación y semejante desvelo por el Génesis y el Pentateuco? ¿Eran todos ¡TODOS! pintores de frescos, estudiantes de Bellas Artes, historiadores? Tengo que decir que yo no he cogido una audio guía en mi vida (bueno, en un barco del Sena) y que, a pesar de leer la Biblia a diario, y conocer varios pasajes de memoria, no sentía semejante inclinación, la que percibía en todos a mi alrededor. ¿Por qué? Se lo voy a decir, porque no soy consumista y porque en general el consumismo me produce rechazo.

De jovencilla asistía a exposiciones compulsivamente. No se me daba bien ni dibujar ni pintar ni mucho menos esculpir, pero me obsesionaban los procesos creativos y tratar de distinguir el verdadero Arte (con un componente genuino) de la artesanía, que no es más que una copia más o menos elegante o eficaz de algo que ya ha descubierto otra persona. Quería, pobrecita, ser crítico de Arte (además de psiquiatra y bailarina) y estudié para ello, he visitado nuestros museos decenas de veces, he analizado sus obras, he estudiado mucho muchísimo de Arte y estética pero ahí estaba yo distanciada de Miguel Angel o al menos mucho más lejos que el resto de los visitantes.

Recuerdo esta sensación en innumerables ocasiones, hasta tal punto que comencé a no asistir a las temporales más brillantes y deseables. La primera a la que activamente no asistí fue a la de Edward Hopper (de hace unos años). Verán, Hopper me gustaba muchísimo ¿y a quién no? Y justamente por eso no quería vulgarizar mi altísima idea de su obra disputándome un hueco o un ángulo de visión mínimamente sereno entre señoras (las señoras son las gentes que más leen y las que más visitan exposiciones) exclamando: ¡precioso! El mismo “precioso” que solarían ante una muestra de Vermeer, de Julio Romero de Torres, una exposición de belenes, una de casas de muñecas o ante un abrigo de Zara, ¡me niego! Me desconcentran, qué quieren que les diga, me agarran, tiran de mi alma, me bajan de mis ensoñaciones y me estampan contra su prosaísmo ¿A ustedes no?

Actualmente, como saben en Madrid tenemos una de las citas más importantes del mundo del arte: la Feria Internacional del Arte Contemporáneo, ARCO2022. Como siempre galerías, artistas, especialistas del sector y coleccionistas tendrán una cita obligada, pero, sobre todo, los consumistas _de lo que sea_ que, igual que hacen en la semana de la croqueta o en el Black Friday se arrojarán a las calles salivando con los ojos fuera de sus órbitas y las pupilas girando dilatadas.

Se calcula que la ciudad recibirá más de 70.000 visitantes (y bien que hacen, ¿eh?) entre las muchas actividades y las otras ferias que orbitan alrededor de ARCO. JustMad, especializada en Arte Emergente, es la más veterana y abre sus puertas hasta el 27 de febrero en el Palacio de Neptuno, en el barrio de las Letras. En el Palacio de Cibeles, tenemos Art Madrid (desde el 23 de febrero), con 40 galerías nacionales e internacionales; en el barrio de Salamanca puede visitarse SAM (Salón de Arte Moderno) con clásicos del siglo XX, piezas de Dalí, Picasso, Baselitz o María Blanchard entre otros. Pero quizá lo más interesante este año sea el arte urbano y digital de UVNT Art Fair (Urvanity), desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

