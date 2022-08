Dismorfia del selfie: la comparación con imágenes retocadas o distorsionadas por un filtro

Desde que comenzasen las redes sociales en nuestra vida, existen muchas enfermedades que desconocemos e incluso que no nos damos cuenta ni de que están ahí. Pasamos demasiado tiempo delante de las pantallas, mirando a nuestros influencers de confianza y eso, se ha convertido en una obsesión, el desarrollar nuestros sentidos a través de las redes sociales. Desde hace unos años, los móviles avisan del tiempo que pasamos delante de ellos y su tiempo de uso y cada usuario pasa entre de seis o siete horas al día pegado a su móvil (si no lo has mirado nunca, hazlo ahora). Por ello, tenemos que tener cuidado con el uso de este y saber desconectar de él, relacionarnos y tener vida. ¿Lo peor? Las enfermedades que provocan. Hoy, hablaremos de la Dismorfia del Selfie, un trastorno de lo más común entre los más jóvenes y con el que hay que tener mucho cuidado.

Mujer haciendo directo en instagram FOTO: Pexels

Este trastorno (llamado dismorfobia a finales del siglo XIX) es una percepción distorsionada de la imagen que se tiene de uno mismo. Las personas que lo padecen (en torno al 2 % de la población, con ligera prevalencia de hombres sobre mujeres) ven o creen ver defectos en su físico que les hace desarrollar comportamientos obsesivo-compulsivos. Pero en los últimos años los expertos advierten de que las redes sociales (en especial las más visuales, como TikTok o Instagram) han agudizado este problema. Se pasó a llamar Dismorfia del Selfie, nombrado así por el Boston Medical Center, y se referiere a un nuevo tipo de pacientes que acude, cada vez más, a las consultas de los cirujanos plásticos. Su petición: parecerse a las fotos que publican de sí mismos en redes sociales después de filtros varios.

Cuando hablamos de que tenemos una obsesión, es real y hay que cuidarse. Podemos desarrollar trastornos obsesivos-compulsivos con nuestra visión irreal de nuestro físico y eso puede traer consecuencia mucho peores. Según Mireia Cabero Jounou, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, nos explica que las redes sociales y la publicidad son los medios que más favorecen a la categorización y exposición de ese tipo de cuerpos. Pero, la profesora confirma que: “nuestras mejores fotos en nuestros mejores momentos y mejores posiciones es lo que hace que tomemos una dimensión diferente de nuestros cuerpos”. Sin ninguna duda, esto hace que nuestra percepción del cuerpo o figura, sea otra a la real.

La búsqueda de la perfección comparándose con rostros de celebrities o cuerpos que no son reales es muy crítica en la adolescencia. “En esta etapa es básica la comparación con otros. Buscas grupos de iguales, buscas tu lugar. Los referentes externos son muy importantes. Si en esa búsqueda tienes referentes que no son reales, estamos perdidos: te comparas con algo que no existe y tu nivel de exigencia es tremendo”, indica Montserrat Lacalle Sisteré, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Pero, lo peor de esto, no solo es el trastorno que puede llegar a causar si no las consecuencias de este trastorno, según un estudio de la misma universidad, las mujeres de entre 16 y 25 años pasan hasta cinco horas a la semana tomando selfies, retocándolas y compartiéndolas en redes sociales, algo que dice mucho sobre el riesgo de la autoestima y la autopercepción. Y, claro, después el choque de realidad, al mirarse al espejo, es lo que agrava este tipo de trastorno.

Chicas grabando TikToks como forma de vida FOTO: Pexels

Sin ninguna duda, las redes sociales llegaron para quedarse. Ahora, solo debemos hacer un buen uso de ellas y tener cuidado con este tipo de enfermedades que nos convierten en personas más obsesionadas con nuestro físico. Es importante desconectar, charlar y sonreír con los demás. Quiérete como eres y evita distorsionar la realidad.