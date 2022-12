Eugenia Silva tiene el vestido perfecto que van a adorar las amantes del minimalismo

Una de las cosas que me ha enseñado estos años trabajando en el mundo de la moda es que la premisa de “menos es más” siempre se cumple. Es más, si nos fijamos en cualquiera de las musas de estilo más elegantes de cualquier época comprobaremos que todas tienen varias cosas en común. Por un lado el apostar por un estilo personal y único que nos igue modas, si no solo los gustos propios. Y por otro lado el apostar por el minimalismo, una tendencia denostada en los últimos tiempos pero que vuelve ahora en todo su esplendor. Además, lo bueno de este tipo de prendas es que son atemporales y nunca pasan de moda, por lo que muchas veces no duele tanto invertir algo más de presupuesto en uno de estos básicos, sabiendo que volveremos a recurrir a ellos una y otra vez.

En nuestra opinión, una de las musas “made in Spain” de este estilo es la modelo Eugenia Silva, que tras triunfar en las pasarelas de los enclaves más importantes del mundo de la moda y convertirse en imagen de los mejores diseñadores del panorama, sigue vinculada a esta industria en forma de productora. Y a ella recurrimos para encontrar prendas únicas y atemporales que nos saquen de más de un apuro. El último que nos ha dejado ha sido un vestido midi ajustado con escote asimétrico, detalle fruncido y abertura en la falda en color topo de la firma inglesa Self-Portrait.

Vestido a media pierna fruncido con hombros descubiertos de jersey gris pardo, de Self-Portrait (400 euros)

Vestido a media pierna fruncido con hombros descubiertos de jersey gris pardo, de Self-Portrait FOTO: Self-Portrait

Un vestido perfecto para tener en el armario y sacar a pasear tanto en estas fechas navideñas como en cualquier evento que tengas en los próximos meses, como una boda y que solo requiere unas sandalias lisas para combinar.