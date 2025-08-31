5 faldas midi de Zara para llevar sin parar este otoño y resolver cualquier look

Septiembre marca el cambio de estación y con él llegan las primeras dudas de armario, todavía hay días cálidos pero las noches refrescan y el cuerpo pide entretiempo. En ese punto intermedio, la falda midise convierte en la prenda salvavidas. Zara reúne varios diseños con los que afrontar la temporada.

En su colección de otoño aparecen versiones muy distintas, pensadas para adaptarse al ritmo del día a día y a esos planes que van de la oficina a momentos más especiales.

La falda satinada con encaje

Falda satinada negra con encaje (25,95€), un básico actualizado con el toque lencero de la temporada. Zara

La típica falda satinada que todas tenemos en el armario se actualiza esta temporada con un detalle clave: el encaje. Este tejido se ha consolidado como tendencia, sobre todo en propuestas de layering que ya hemos visto en tops o vestidos sobre pantalones. En versión midi y negra, se convierte en un básico con un giro actual. Funciona tanto con una camisa y un jersey en clave de oficina como con un top lencero para salir de noche.

El denim también se lleva en falda

Falda vaquera midi con corte evasé (49,95€), una apuesta de entretiempo que no pasa de moda. Zara

El vaquero no pierde fuerza este otoño y su versión en falda midi es una alternativa perfecta a los clásicos pantalones. Este diseño apuesta por un corte evasé que estiliza y aporta movimiento. Se lleva con botas altas para un aire más setentero o con zapatillas y camiseta para un look relajado. Un básico que acompaña sin problema durante todo el entretiempo.

Lunares que siguen marcando estilo

Falda midi de lunares en tonos crudo y marrón (49,95€), con cintura elástica tipo nido de abeja. Zara

Los lunares han marcado el verano y seguirán presentes en los próximos meses. Este estampado, con aire retro y mucha personalidad, se adapta muy bien a la silueta midi y resulta tan favorecedor como versátil. El modelo de Zara combina un fondo crudo con topos en marrón chocolate, lo que lo hace fácil de coordinar con prendas lisas y tonos neutros. Ideal para dar un toque especial a un conjunto básico.

Flores y movimiento con tablas

Falda de tablas con estampado floral (59,95€), con aire romántico y detalle de bajo en contraste. Zara

Lejos de quedarse en el buen tiempo, el estampado floral también encuentra su sitio en el otoño con propuestas como esta falda. Las tablas añaden movimiento y un punto elegante que eleva cualquier conjunto, mientras que el remate a contraste la hace ideal para llevar con prendas en verde, uno de los tonos de la temporada. Con piezas sencillas, como camisetas o punto fino, consigue ese aire romántico que encaja en cualquier plan.

Minimalismo en blanco roto

Falda blanca asimétrica con lazada (39,95€), minimalista y versátil para otoño. Zara

El blanco roto sigue siendo uno de esos tonos que dan luz al armario, también cuando empieza el entretiempo. Esta falda de algodón, con lazadas ajustables y corte asimétrico, aporta ese punto diferente que actualiza cualquier look. Para días calurosos la pondría con sandalias y camiseta y si refresca, con bailarinas y una cazadora corta es ideal.

La falda midi confirma su lugar como prenda clave del armario y Zara lo refleja en su colección de otoño con propuestas que combinan tendencia y versatilidad. Una selección que invita a llevar esta silueta con estilo en cualquier momento de la temporada.