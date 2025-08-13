Los 5 looks más icónicos de Rihanna estando embarazada

La cantante y empresaria Rihanna ha impulsado un cambio en la percepción y el diseño de la moda durante el embarazo. Lejos de las tendencias previas que priorizaban ocultar o disimular el vientre, su enfoque se ha centrado en celebrar la figura femenina en esta etapa, manteniendo su identidad estilística. Este planteamiento, que combina conceptos de comodidad con la expresión de la sexualidad, ha provocado una redefinición del armario premamá contemporáneo.

La artista, reconocida por su influencia en la moda global, ha logrado conciliar las últimas tendencias con su estética personal. Ha integrado elementos como aberturas, encajes, pedrería, colores satinados y transparencias, creando combinaciones que han sido objeto de análisis y admiración.

Su estilo durante la gestación se ha convertido en una referencia para muchas mujeres que buscan experimentar con la indumentaria.

Cinco ejemplos del estilo rompedor de Rihanna

El impacto de su propuesta es tal que cada aparición pública de Rihanna se aguarda con expectación, tanto por sus seguidores como por los profesionales del sector. La expectación es considerable cada vez que se anuncia su asistencia a algún acto público, desde Vogue informan que sus estilismos han generado un gran interés.

Uno de los conjuntos más comentados fue el de Alaïa, en color blanco, orquestado por su estilista Jahleel Weaver. Este atuendo resumió la filosofía de su estilo premamá: arriesgado y centrado en mostrar el vientre en lugar de cubrirlo con prendas holgadas. Fue una declaración de intenciones vanguardista.

En la premiere de "Pitufos" en Los Ángeles, Rihanna optó por un vestido lencero de Saint Laurent, acompañado de sus hijos Riot y RZA. El diseño destacaba por un lazo verde ajustado alrededor de su abdomen, que realzaba su figura de forma elegante.

Para la premiere de una película en la que participó con un tema en la banda sonora, la fundadora de Fenty Beauty eligió un conjunto de Chanel. Este estilismo, un conjunto azul hielo con transparencias, resultó ser idóneo para dar la bienvenida al verano.

Su presencia en la escalinata de Cannes se hizo notar con un vestido azul cielo de Alaïa, que incluía aberturas estratégicas. El vestido monocromático se completaba con tacones a juego, creando una armonía visual que destacaba junto al traje negro de A$AP Rocky.

Finalmente, para la Met Gala, la cantante fue de las últimas en llegar, luciendo un diseño de Marc Jacobs de pies a cabeza. Su elección incluyó una chaqueta corta, un corset gris de lana y una falda entallada de raya diplomática, completado con una corbata de lunares y un sombrero diseñado por Stephen Jones.