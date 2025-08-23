5 looks en tendencia que triunfan en el street style y son fáciles de copiar

El street style sigue siendo el mejor escaparate para detectar qué prendas se convierten en tendencia antes de que lleguen a todas partes. Este verano lo han dejado claro en Copenhague y en Instagram: los vestidos lenceros aparecen con camisa abierta y flip-flops, los pañuelos se anudan tanto en la cintura como en la cabeza, los bombachos se consolidan como prenda clave y los tops de encaje se alargan sobre pantalones.

Son fórmulas sencillas, fáciles de adaptar al día a día y capaces de transformar un look básico en otro que respira moda. Aquí recopilamos seis que ya llevan las insiders y que puedes recrear sin complicaciones.

Vestido lencero con camisa blanca y flip flop

Vestido lencero marrón con camisa blanca abierta y flip-flops. @carlavicob

El vestido lencero sigue siendo un imprescindible pero este verano se reinventa con un aire relajado gracias a la camisa blanca abierta. La combinación hace que una prenda asociada a la noche funcione también en clave urbana. El detalle final lo ponen las flip-flops, que han pasado de ser calzado de playa a tendencia urbana tras arrasar en la Copenhagen Fashion Week. El resultado es un look desenfadado, cómodo y muy fácil de adaptar al día a día.

Pañuelo en la cintura con total look blanco

Total look blanco con pañuelo anudado en la cintura y bolso marrón de piel. @joanezugasti

El total look blanco siempre funciona en verano pero este año gana un giro interesante con un detalle inesperado: el pañuelo anudado en la cintura. Es un accesorio sencillo que cambia por completo la percepción del conjunto y aporta un aire bohemio muy actual. Combinado con un bolso de piel marrón, el resultado es equilibrado y sofisticado. Y si refresca, basta con sumar una chaqueta de ante o una blazer ligera para que el estilismo funcione también en entretiempo.

Pantalones bombacho con pañuelo en la cabeza

Pantalón bombacho blanco con pañuelo en la cabeza y zapatos peep-toe. @eripalko

Los pantalones bombacho se han convertido en una de las siluetas más potentes de la temporada. En este look aparecen en versión monocromática blanca, combinados con crop top básico para dejar que el volumen sea protagonista. El toque diferencial lo pone el pañuelo en la cabeza, otro accesorio que vuelve con fuerza y que añade un aire veraniego y despreocupado. El conjunto se completa con unos zapatos peeptoe, que aportan feminidad y equilibrio frente a la amplitud del pantalón.

Camisa boho con accesorios en animal print

Camisa boho con vaquero blanco y accesorios en estampado de vaca. @oliviatps

El blanco vuelve a ser la base en este look y la clave, otra vez, está en los detalles. La camisa boho, con bordados y aire relajado, se combina con vaquero blanco. Sobre este conjunto destacan los accesorios en animal print, en este caso con estampado de vaca, que rompen la uniformidad y añaden personalidad. Bolso y mocasines imprimen carácter demostrando, una vez más, cómo los accesorios pueden elevar un estilismo de entretiempo.

Top lencero largo sobre pantalones

Tops lenceros largos combinados con pantalones en looks de entretiempo. @manondevelder y @styledbylauren_official

El layering irrumpe como una de las tendencias del momento y el top lencero largo se perfila como pieza protagonista de la temporada. En este caso se lleva por encima de pantalones, lo que alarga la silueta y aporta un aire sofisticado. Algunas lo combinan con camiseta básica por encima para un contraste más casual, mientras que otras prefieren dejarlo como pieza central. Lo mejor es su versatilidad porque funciona tanto en looks más arriesgados como en propuestas veraniegas o de entretiempo fáciles de adaptar.

Estos looks en tendencia confirman qué piezas dominan el street style de la temporada: vestidos y tops lenceros, camisas boho, pañuelos y bombachos se convierten en básicos renovados. Lo mejor es que son fórmulas fáciles pensadas para inspirar tanto en los días de verano como en la transición al entretiempo.