Se acabaron las cortinas de plástico en la ducha, aquí está la nueva tendencia 2025 que conquista los hogares

En los últimos años, los baños modernos han dejado atrás las cortinas de plástico, un elemento que antes parecía indispensable. La tendencia de 2025 apunta hacia soluciones más prácticas, estéticas y sostenibles, con materiales que resisten mejor la humedad y facilitan la limpieza, mientras aportan un aire contemporáneo a cualquier espacio.

Mamparas de vidrio y acrílico: la alternativa que gana terreno

Adiós a las cortinas de plástico: la alternativa que transforma tu baño Unsplash

La opción más popular son las mamparas de vidrio templado o acrílico, que se están imponiendo por múltiples razones. A diferencia de las cortinas, estos elementos no se deterioran con el tiempo, no acumulan moho y reducen las salpicaduras fuera del área de la ducha. Además, al ser transparentes, contribuyen a que el baño se perciba más amplio y luminoso, un detalle que ha captado la atención de quienes buscan renovar el espacio sin grandes reformas.

Aunque la inversión inicial puede ser mayor que la de una cortina de plástico, el mantenimiento es mínimo y la durabilidad supera ampliamente a la de las opciones tradicionales. Por eso, cada vez son más las familias que deciden instalar mamparas, incluso en baños de dimensiones reducidas, apostando por una solución que combina funcionalidad y estilo.

Una elección práctica y consciente

El auge de las mamparas también refleja una mayor conciencia sobre la sostenibilidad en el hogar. Las cortinas de plástico requieren reemplazo frecuente y generan residuos que tardan décadas en degradarse, mientras que una mampara bien instalada puede durar años sin necesidad de cambios. En este sentido, la tendencia 2025 no solo busca modernizar los baños, sino también ofrecer alternativas que reduzcan el impacto ambiental y el gasto a largo plazo.

Con la combinación de estética, durabilidad y fácil mantenimiento, las mamparas de vidrio o acrílico se perfilan como la elección preferida de quienes quieren baños más elegantes y funcionales. La cortina de plástico, un clásico de generaciones anteriores, parece estar destinada a quedar como un recuerdo del pasado.