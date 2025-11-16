Adiós a las cortinas: esta nueva tendencia las reemplazará en 2026 en las casas españolas

Casi todas las habitaciones de nuestra casa las tienen. Las cortinas, de distintos estampados y tamaños, constituyen un elemento más en la decoración del hogar, a la vez que ofrecen protección para las ventanas e intimidad para quienes nos encontramos en el interior. Sin embargo, los tiempos cambian, y eso conlleva a que nos replanteemos si podemos dar un paso más e innovar en el hogar.

Inventadas en el antiguo Egipto, las cortinas surgieron de la necesidad de las familias de protegerse de amenazas como el calor, el polvo y los mosquitos (más tarde se crearían las primeras mosquiteras). Si bien pudieron llevar a cabo su cometido inicial, en la actualidad contamos con otros objetivos, como por ejemplo el ahorro energético.

Cómo mantener un hogar cálido

Los meses de otoño e invierno, si por algo se caracterizan, es por los bruscos descensos de temperatura que solemos experimentar. El frío, palpable tanto en la calle como en el interior de nuestra casa, nos motiva a cambiarnos de ropa, adaptar el hogar y, cómo no, encender la calefacción.

Pero la calefacción, aun estando encendida, no puede garantizar que las habitaciones estén aclimatadas a la perfección. Según un estudio realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),hasta el 30 % del calor puede perderse a través de ventanas con aislamiento deficiente. Las cortinas, aunque estéticas, no pueden regular ni la luz ni la temperatura al 100 %, lo que pone en duda su efectividad en casos como este.

Una solución acorde a los tiempos que corren

Un sistema que promete romper con las limitaciones de las cortinas convencionales es el que conforman las persianas termorreguladoras. Con un diseño sofisticado y el uso de avanzada tecnología al mismo tiempo, estas pueden elevar el ahorro energético de nuestro hogar a un nuevo nivel. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Aquí mismo te lo explicamos.

Las persianas termorreguladoras, como su nombre da a entender, poseen la capacidad de regular la temperatura según la época en la que nos encontramos. Por ejemplo, ahora en noviembre retendrían el calor de la calefacción, mientras que en el mes de julio se encargarían de reflejarlo para que no entrase en la casa. En otras palabras, la temperatura siempre se mantiene constante.

Algunos estudios de mercado, realizados por empresas especializadas en el sector, han demostrado que los costes de calefacción y aire acondicionado pueden verse reducidos hasta en un 25 % si usamos persianas termorreguladoras en nuestra casa. Las mejores estancias de la casa para instalarlas son el dormitorio, el salón y el despacho, en caso de que tengamos un espacio para trabajar.

En lo que concierne a la estética de la casa, las persianas no supondrán en ningún momento una disonancia con el resto del hogar. Los modelos vienen en distintos estilos (clásico, minimalista o moderno), y hay una amplia gama de colores y materiales (aluminio, madera o tejido técnico). Por ello, su popularidad no ha hecho más que crecer con el paso de los años.