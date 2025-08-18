Adiós a las uñas quebradizas: los sérums fortalecedores que las reparan desde casa

El interés por el bienestar y el cuidado estético se mantiene entre los españoles y, la salud de las uñas, en particular, ha captado la atención. La exposición a factores externos y el ritmo diario pueden deteriorar su estructura, causando debilitamiento, roturas frecuentes o fragilidad.

Esta situación puede afectar la estética de manos y pies. Ante esto, y si bien los salones especializados ofrecen soluciones, la demanda de tratamientos domiciliarios ha crecido de forma importante.

Muchos buscan productos que aporten resistencia y reparación desde casa, sin una inversión de tiempo relevante.

Los tratamientos fortalecedores ganan terreno en el cuidado de las uñas

Los sérums fortalecedores emergen como una propuesta destacada para abordar la fragilidad ungueal desde casa, prometiendo revertir el daño en pocas semanas, según MujerHoy. Uno de ellos es Nature Strong de OPI, a 9,75 euros. Este sérum vegetal, de absorción profunda en manos y pies, ayuda a reforzar, reparar e hidratar las uñas y su contorno. Su composición incluye múltiples fermentos que actúan en el equilibrio de la barrera ungueal, junto con urea, conocida por sus propiedades hidratantes, y pantenol, que contribuye a la reparación. La biotina se suma a la formulación para proporcionar un efecto fortificante y de reconstrucción, mientras que los antioxidantes refuerzan las defensas naturales y la capacidad de regeneración.

Otra opción es Si Nails Fortalecedor de Uñas de Isdin, por 21,79 euros. Este tratamiento concentrado, en formato rotulador, promete una transformación visible en solo catorce días. Su fórmula invisible protege y reconstruye uñas quebradizas, promoviendo el crecimiento y una mayor resistencia a la rotura. Contiene ácido hialurónico catiónico para la hidratación y flexibilidad, y aceite de lentisco, que estimula la síntesis de queratinas, lo que se traduce en un aumento del grosor de la uña. El silicio orgánico presente en su fórmula mejora la calidad general y favorece su crecimiento.

Otro tratamiento es Multi-Action Treatment de Deborah Milano, con un coste de 5,95 euros. Este sérum busca recuperar la salud integral de la uña y prevenir futuros daños mediante una reparación profunda, actuando como endurecedor, fortalecedor o estimulador del crecimiento. Su eficacia se basa en una nutritiva mezcla de aceites (aguacate, almendras, argán o baobab), ricos en vitaminas y antioxidantes. Además, incorpora proteínas que aumentan la resistencia, vitamina E para la protección contra agresiones externas y queratina hidrolizada para la reconstrucción de la estructura ungueal.

Finalmente, Complete Care 7 In 1 Nail Treatment de Sally Hansen, a 9,75 euros, es un sérum multiusos. Actúa como base, top coat, acelerador del crecimiento, fortalecedor, rellenador de grietas, potenciador del brillo y aceite hidratante. Ofrece resultados en solo tres días, mejorando visiblemente la apariencia de las uñas y previniendo la rotura y manchas en un plazo de diez días. Su fórmula incluye calcio, péptidos fortificantes, proteínas, aminoácidos de seda y vitaminas C, E y retinol, que contribuyen a la regeneración y reparación completa de las uñas. Extractos de plantas como la raíz de regaliz, la granada o el bambú coadyuvan en la protección, el brillo y la unificación del tono, complementados por aceites nutritivos como el de oliva o aguacate.