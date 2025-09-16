El aroma más dulce del otoño: así es el perfume de Miu Miu que huele a fresas y se ha vuelto viral

El sector de la perfumería de lujo vive un momento dulce. Lejos de estancarse, la industria no solo está viendo cómo aumentan las ventas, sino también cómo los consumidores están dispuestos a pagar precios más elevados por fragancias de alta gama. Se trata de un mercado en plena efervescencia, un caldo de cultivo perfecto para que nuevas propuestas puedan irrumpir con una fuerza arrolladora en el panorama actual.

De hecho, este auge viene acompañado de una transformación en los patrones de consumo. Un informe de la consultora Circana, aunque centrado en el mercado estadounidense, arroja una luz reveladora sobre este panorama: en la primera mitad del año, la venta de perfumes en formato de viaje creció a un ritmo casi cuatro veces superior al de los tamaños convencionales. Este dato apunta a un revelador cambio de hábitos, donde el cliente prefiere experimentar con productos más asequibles antes de comprometerse con un frasco grande.

En este contexto, el lanzamiento de Miutine, la nueva fragancia de Miu Miu, ha demostrado ser un caso de estudio. Puesta en el mercado a finales de agosto, se ha convertido en un auténtico fenómeno de ventas en cuestión de semanas, una acogida fulgurante que, tal y como han publicado en Vogue, ha llegado a agotar existencias en puntos de venta tan estratégicos como la tienda de la firma en la Milla de Oro de Madrid.

Las claves de una fórmula infalible

Por un lado, el éxito reside en su esmerada concepción. La creación es obra del prestigioso perfumista Dominique Ropion, quien ha diseñado una estudiada mezcla de notas que combina la fresa silvestre y la gardenia con un fondo cálido de vainilla, azúcar moreno y pachulí. El resultado es un aroma con un atractivo casi universal, capaz de seducir por igual a quienes buscan perfumes marcadamente dulces y a los que prefieren una sensación más cercana a un olor "a limpio".

Por otro lado, la estrategia de comunicación ha sido el complemento perfecto para un producto redondo. La elección de la imagen de Emma Corrin como embajadora global del perfume ha conectado la fragancia con un espíritu moderno y sofisticado, garantizando una visibilidad masiva. Es el broche de oro que explica cómo un perfume bien construido y una campaña bien dirigida pueden converger para crear un éxito incontestable.