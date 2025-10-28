El aviso de los expertos sobre tu pulso: la cifra que separa la salud de un atleta de una alerta médica

Un corazón que late a un ritmo inusualmente lento puede ser el reflejo de dos realidades opuestas: o bien una condición física envidiable, propia de un deportista de élite, o bien un signo de alerta médica. No es raro que atletas de alto rendimiento presenten frecuencias cardíacas en reposo por debajo de los 40 latidos por minuto, una marca que para cualquier otra persona podría ser motivo de preocupación. Esta eficiencia de su sistema cardiovascular es el resultado de un entrenamiento constante y exigente.

De hecho, cuando esa lentitud no se debe al deporte, los médicos hablan de bradicardia. Un pulso inferior a 60 latidos por minuto puede provocar mareos, una fatiga persistente o incluso desvanecimientos. Las causas son variadas y pueden ir desde una enfermedad de la tiroides hasta la reacción a ciertos fármacos, pasando por problemas en el sistema eléctrico del propio corazón que alteran su ritmo natural.

En el otro extremo se encuentra la taquicardia, una aceleración del pulso por encima de las 100 pulsaciones por minuto cuando el cuerpo está en calma. A menudo, este fenómeno responde a causas transitorias como la fiebre, un episodio de estrés o la deshidratación. Sin embargo, si la condición se vuelve crónica, las consecuencias pueden ser graves, elevando un riesgo de insuficiencia cardíaca, la formación de coágulos o la posibilidad de sufrir un derrame cerebral.

Asimismo, es fundamental conocer cuál es la normalidad para poder detectar cualquier anomalía. Según informa la revista Men's Health, lo habitual para un adulto sano es que su corazón, en estado de reposo, se mueva en una horquilla de entre 60 y 100 latidos por minuto. Este rango sirve como una referencia general, un primer indicador para evaluar la salud cardiovascular.

Cómo medir el pulso y los factores que lo alteran

Para ello, cualquiera puede comprobar su frecuencia cardíaca en casa de una forma muy sencilla. Basta con localizar el pulso en la muñeca o en el cuello, contar el número de latidos durante 30 segundos y multiplicar el resultado por dos. La clave no está en obsesionarse con una cifra concreta, sino en prestar atención a los cambios constantes o a la aparición de síntomas asociados a un ritmo anómalo.

Además, hay que tener en cuenta que la condición física no es el único factor que influye en las pulsaciones. La obesidad, la temperatura ambiental, la postura corporal e incluso el estado emocional pueden alterarlas de forma temporal. Por ello, se recomienda mantener un estilo de vida activo, con unos 150 minutos de ejercicio semanal, pero sobre todo, consultar siempre con un médico ante cualquier duda para obtener un diagnóstico preciso y fiable.